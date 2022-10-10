فاجعة الحصة الرابعة.. ننشر التقرير الطبي لطالبة الشرقية المتوفاة داخل الفصل

حصل موقع صدى البلد على تفاصيل التقرير الطبي في واقعة وفاة الطالبة وفاء أشرف المقيدة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة شبرا النخلة الإعدادية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية والتي لقيت مصرعها اليوم عقب سقوطها مغشيا عليها خلال الحصة الرابعة.

تقرير الطب الشرعي لطالبة الشرقية

وجاء التقرير كما يلي..بتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي الطالبة "وفاء أشرف هارون" الطالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة شبرا النخلة الإعدادية بنات والتي تبلغ من العمر 14 سنة قد إنتقلت الي مركز طب الأسرة شبرا النخلة متوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية "سكته قلبية" وليس هناك اي كدمات أو أثار علي جسد المتوفاة.

كانت مدرسة شبرا النخلة الإعدادية بنات شهدت سقوط الطالبة "وفاء أشرف هارون" والمقيدة بالصف الثاني الإعدادي مغشيا عليها لينتقل علي الفور المدرسين ومشرف الدور ويتم نقل الطالبة الي مستشفي النخلة وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وفاتها وإنتقالها الي رحمه مولاها نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

حسن الخلق

ويشهد الجميع للطالبة وأسرتها بحسن الخلق والسيرة الطيبة كما ان عم الطالبة المتوفاه يعمل بذات المدرسة وسبق وأن تعرت الطالبة الي إغماء مماثل ولكن هذة المرة كانت إرادة الله سابقة..بهذة الكلمات أكد "محمد " أحد أبناء قرية شبرا النخلة في حديثة لموقع صدي البلد..

وأضاف "محمد" :أكدت عدد من الطالبات ان الطالبة "وفاء أشرف" تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية وسقطت مغشيا عليها داخل الفصل وتم نقلها الي المستشفي دون أن يتعرض اليها أحد داخل الفصل بأي شئ.

وأشار "محمد" إل أن أهالي القرية يستعدون لتشييع الجثمان فيما تسود حالة من الحزن الشديد علي أسرة الطالبة وخاصة انها خرجت في الصبح بكامل صحتها لتلقي العلم ولكنها عادت اليهم جثة هامدة.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية انه تعرضت الطالبة "وفاء أشرف" الي حالة هبوط حاد في الدورة الدموية أثناء حصة اللغة العربية وتم نقلها الي مستشفي النخلة ولكنها فارقت الحياة.

كانت طالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة شبرا النخلة الاعدادية بنات التابعة لإدارة بلبيس التعليمية لقيت مصرعها اليوم عقب تعرضها لحالة من الإغماء داخل الفصل وتم قلها عن ريق سيارة الإسعاف الي المستشفي ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفي.

تعليم الشرقية تنعي طالبة الاعدادية

من جانبه تقدم محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية وجميع العاملين بقطاع التعليم بالشرقية بمزيد من الحزن والآسى بنعي جاء فيها انهم يتقدمون بالدعاء الي شهيدة العلم و التعليم المرحومة الطالبة وفاء اشرف هارون بالصف الثاني الاعدادي بمدرسة شبرا النخلة الاعدادية بادارة بلبيس التعليمية.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية ان الفقيدة أصيبت بإغماء اثناء الحصة الرابعة وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقلها الي المستشفى حيث وافتها المنية.