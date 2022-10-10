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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سيارة كهربائية فيتنامية تسعى إلى منافسة "تيسلا" بالسوق الأمريكية.. فيديو

سيارة كهربائية فيتنامية
سيارة كهربائية فيتنامية

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، تتطلع علامة "فينفاست" المملوكة لأكبر مجموعة تجارية خاصة في فيتنام إلى رؤية سياراتها الكهربائية تجول الطرقات الأمريكية بحلول نهاية العام، وهو طموح يبدو مفرطا في التفاؤل.

ويتزايد حضور نماذج سيارات "فينفاست" في شوارع هانوي ومدينة هوشي منه، لكن دخول السوق الأمريكية موطن شركة "تيسلا" يعد رهانا محفوفا بالمخاطر في سوق تشهد أصلا تنافسا محموما.

خلال أقل من عامين، قامت مجموعة "فيني غروب" التي يقودها أغنى رجل في فيتنام، بتحويل أرض موحلة قرب مدينة هايفونغ الساحلية (شمال) إلى مصنع متطور مجهز بـ1200 روبوت وآلات تم شراؤها من ألمانيا واليابان والسويد، وفريق دولي عمل في شركات سيارات مثل "بي إم دبليو" و"جنرال موتورز".

يقود المجموعة فام نات فونغ الذي جمع ثروته في الاتحاد السوفييتي السابق من خلال بيع المعكرونة سريعة التحضير، وراكم مذاك ثروة قدرها خمسة مليارات دولار ما سمح له بالتواجد في كل قطاعات الاقتصاد الفيتنامي من العقارات إلى الصحة ومن السياحة إلى التعليم.

تمثل السوق الأمريكية نقطة تحول مهمة لشركة "فينفاست" وفق مديرتها تي تو توي. وتقول المسؤولة لوكالة فرانس برس من مصنع الشركة: "إذا نجحنا هناك، يمكننا أن ننجح في أي مكان".

 

 صممتها شركة "بينينفارينا" الإيطالية

أحدث طرازات العلامة "في إف 8" هي سيارة دفع رباعي متعددة الاستعمالات صممتها شركة "بينينفارينا" الإيطالية، التي عملت مع "فيراري" لعقود، وهي على وشك أن تطرح في الأسواق.

المانيا الكهرباء جنرال موتورز اقتصاد الصحة

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