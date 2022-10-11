عماد الدين حسين: الحوار الوطني يشمل كل الأحزاب السياسية

أكد عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن تاسع وعاشر اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني كانت مثمرة.



وأضاف عماد الدين حسين، في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى التليفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، أن الحوار الوطني يشمل كل طوائف الاحزاب السياسية وكل الأطراف، لافتا إلى أن الحوار الوطني فيه كل مكونات العمل الوطني.

لما الناس تجلس مع بعضها يحصل تفاهم



وتابع عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار الوطني يرسم تفاصيل هامة للجمهورية، ويضم الحوار الوطني معارضين مختلفين، مستدركا أن :"لما الناس تجلس مع بعضها يحصل تفاهم اكتر وتواصل افضل وخاصة الجميع يهمه مصلحة الوطن".