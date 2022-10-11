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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر في القاهرة والمحافظات

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات بحسب كل مدينة، إذ يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات.

 

ونستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 3 أكتوبر 2022، 14 ربيع الأول 1444 هجرية،  بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر ، 15 ربيع الأول 1444 هجرية:

مواقيت الصلاة في القاهرة:


الفجْر: 4:28 ص
الشروق: 5:54 ص
الظُّهْر: 11:42 ص
العَصر: 3:00 م
المَغرب: 5:29 م
العِشاء: 6:46 م

مواقيت الصلاة في الجيزة   
الفجْر: 4:28 ص
الشروق: 5:54 ص
الظُّهْر: 11:42 ص
العَصر: 3:00 م
المَغرب: 5:29 م
العِشاء: 6:46 م

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 
الفجْر: 4:33 ص
الشروق: 6:00 ص
الظُّهْر: 11:47 ص
العَصر: 3:05 م
المَغرب: 5:33 م
العِشاء: 6:52 م

 

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ 
الفجْر: 4:29 ص
الشروق: 5:56 ص
الظُّهْر: 11:43 ص
العَصر: 3:01 م
المَغرب: 5:29 م
العِشاء: 6:47 م


مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء
الفجْر: 4:16 ص
الشروق: 5:42 ص
الظُّهْر: 11:30 ص
العَصر: 2:49 م
المَغرب: 5:18 م
العِشاء: 6:34 م

 

مواقيت الصلاة في أسيوط
الفجْر : 4:29 ص
الشروق: 5:53 ص
الظُّهْر : 11:42 ص
العَصر: 3:02 م
المَغرب: 5:31 م
العِشاء : 6:46 م

مواقيت الصلاة في سوهاج 
الفجْر : 4:27 ص
الشروق: 5:50 ص
الظُّهْر : 11:40 ص
العَصر: 3:00 م
المَغرب: 5:29 م
العِشاء : 6:44 م

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد
الفجْر : 4:45 ص
الشروق: 6:07 ص
الظُّهْر : 11:58 ص
العَصر: 3:19 م
المَغرب: 5:48 م
العِشاء : 7:02 م


مواقيت الصلاة اليوم في أسوان
الفجْر : 4:22 ص
الشروق: 5:44 ص
الظُّهْر : 11:35 ص
العَصر: 2:56 م
المَغرب: 5:26 م
العِشاء : 6:39 م

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