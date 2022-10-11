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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، حالة من التباين إذ تراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والبصل ب 6 جنيهات للكيلو، والبطاطس 8 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء:

الجزر من 3.5جنيه إلى 12 جنيها مقابل 10جنيهات أمس

الباذنجان والخيار والكوسة 8 جنيهات

الفلفل 12جنيها والفلفل الألوان من 12جنيها إلى 28 جنيها للكيلو بسوق التجزئة .

 

سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 65 جنيها إلي 110 جنيهات 

الفلفل الحامي 5 جنيهات ، والليمون 8 جنيهات ،والكوسة 4 جنيهات ،والخيار 4 جنيهات ،والباذنجان 4 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

سعر البطاطا للمستهلك 5 جنيهات،والبقدونس ، الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا إلى جنيه، الفاصوليا 18 جنيها ،والفلفل الألوان 28 جنيها بدلا من 24 جنيها ، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه، والباذنجان الملون 9 جنيهات ، والباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والخيار من 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

 

البصل الاحمر 6 جنيهات ، والبصل الأصفر 6.5 جنيه ، الفلفل الأحمر / الشطة 20 جنيها،والقثاء 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات ،والفلفل الرومي 12 جنيها ، والكوسة 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات،البطاطس 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، ورق العنب 60 جنيها .

الباذنجان العروس 8 جنيهات، والجزر 12 جنيها ، والملوخية جنيهين ونصف للحزمة ، والليمون 12 جنيها إلى 16 جنيها ،والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 7 جنيهات والثوم 10 جنيهات .


أسعار الفاكهة اليوم:

 

سعر الجوافة من 6.5 جنيه إلى 10 جنيهات 

العنب الأصفر 15 جنيها والعنب الأحمر 12.5 جنيه 

والمشمش 35 جنيها  الموز البلدي 12 جنيها ونصف، والموز المستورد 20 جنيها

العنب البلدي 10 جنيهات 

التفاح الأصفر 25 جنيها والتفاح الأحمر 20 إلى 35 جنيها 

التفاح البلدي 12 جنيها إلي 15 جنيها 

الكاكا 12 جنيها الكيوي 35 جنيها والأفوكادو 60 جنيها

الخوخ 25 جنيها والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها  والرمان 10 جنيهات 

التفاح الأصفر 25 جنيها والتفاح الفرنساوي 40 جنيها

البرقوق الأسود 35 جنيها، ومانجو زبدية 17 جنيها ، والمانجو السكري 18 جنيها ، والمانجو العويس 25 جنيها ،ومانجو الفونسو 20 جنيها .

 المانجو نعومي 25 جنيها، والعنب الاسود البلدي 15 جنيها ،والعنب الكرمسون ب12 جنيها، الكنتالوب 5 جنيهات،والشمام 5 جنيهات،والبطيخ من 30 جنيهات إلى 70 جنيها للواحدة حسب الوزن

 

 التين الابيض 15 جنيها، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات ، و البرتقال أبو سرة 12 جنيها ، والبرتقال البلدي 8 جنيهات ، والبرتقال الصيفي 12 جنيها .

 

اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء اسعار الخضروات والفاكهة سعر قفص الطماطم سعر البطاطا للمستهلك

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