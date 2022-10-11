عز بـ 19400 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت ضمن مواد البناء ، اليوم الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2022 ، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء:

اسم الشركة: أقل سعر: أعلى سعر:

أسعار حديد عز. 19400 جنيه. 19400 جنيه.

أسعار حديد بشاي. 19400 جنيه. 19400 جنيه.

أسعار حديد العتال. 19200 جنيه. 19200 جنيه.

أسعار حديد عطيه. 19100 جنيه. 19100 جنيه.

أسعار الحديد سرحان. 19100 جنيه. 19100 جنيه.

أسعار الحديد المراكبي. 19100 جنيه. 19100 جنيه.

أسعار حديد المصريين. 19270 جنيه. 19270 جنيه.

أسعار الحديد مصر الكومي. 19000 جنيه. 19000 جنيه.

أسعار الحديد المعادي. 19000 جنيه. 19000 جنيه.

أسعار الحديد العشرى. 19000 جنيه. 19000 جنيه.

أسعار حديد مصر ستيل. 19000 جنيه. 19000 جنيه.



أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء:

اسم المنتج: اقل سعر: اعلي سعر:

سعر اسمنت المسلح. 1500 جنية. 1500 جنية.

سعر أسمنت النصر. 1450 جنية. 1450 جنية.

سعر أسمنت المهندس. غير متاح. غير متاح.

سعر اسمنت التعمير. غير متاح. غير متاح.

أسمنت أسيك المنيا. غير متاح. غير متاح.

أسمنت حورس. غير متاح. غير متاح.

أسمنت المعلم. 1450 جنية. 1450 جنية.

أسمنت وادي النيل. 1450 جنية. 1450 جنية.

لافارج للأسمنت المخصوص. 1480 جنية. 1480 جنية.

اسمنت ميدكوم اسوان. غير متاح. غير متاح.

أسمنت العريش العسكري. 1430 جنية. 1440 جنية.

أسمنت سيناء. غير متاح. غير متاح.

أسمنت السويس. غير متاح. غير متاح.

أسمنت بورتلاند طرة. غير متاح. غير متاح.

أسمنت حلوان. 1480 جنية. 1480 جنية.

مصر بني سويف. غير متاح. غير متاح.

اسمنت السويدي. 1530 جنية. 1530 جنيه.

الشركة الوطنية للأسمنت. 1430 جنية. 1430 جنية.

اسمنت المسله. 1430 جنية. 1430 جنية.

سيناء للأسمنت الأبيض. الأبيض العادة. 2600 جنية.

سيناء للأسمنت الأبيض. سوبر سيناء. 2500 جنية.

رويال المنيا للأسمنت الأبيض. سوبر رويال. 2500 جنية.

رويال المنيا للأسمنت الأبيض. رويال العادة. 2500 جنيه.

أسمنت حلوان المنيا. الواحه الأبيض. 2500 جنيه.

اسمنت أسيوط. 1250 جنية

أسمنت حلوان الواحة. 1270 جنية

أسمنت السويدي. غير متاح



الشركة العربية للأسمنت. المقاوم. 1550 جنية.

أسمنت أسيك المنيا. أسيك سي وتر. غير متاح

لافارج للأسمنت. قاهر البحار. 1550 جنية.

السويس للأسمنت. السويس سي ووتر. 1520 جنية.

السويدي. السويدي المقاوم. 1560 جنيه.

الأسعار المذكورة بالأعلى لكميات لا تقل عن 30 طن.