عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هتلاقيه في مطبخ جدتك.. كيف تربح نصف مليون جنيه من الهون النحاس؟

الهون النحاس القديم
الهون النحاس القديم

يتساءل الكثير عن طريقة الربح من بيع الهون النحاس القديم، خاصة بعد تداوله بكثرة خلال الفترة الأخيرة وتصدره منصات البيع والشراء ضمن مجموعة من العملات والمتعلقات النادرة، فكيف تحقق ثروة من الهون النحاس قد تصل إلى نصف مليون جنيه؟

في منزل جدك أو جدتك أو "بيت العيلة" كما يطلقون عليه، ستجد العديد من الأشياء القديمة، التي لا تعير لها انتباها وتنظر إليها وكأنها "كراكيب" لا قيمة لها، إلا أنها في واقع الأمر، كنز ثمين قد يحقق لك ثروة طائلة.

هذه الكراكيب أو الكنز الثمين يتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل بعد وفاة ملاكه، ليصبح بعد مرور السنوات، تراثا قديما، يتهافت عليه التجار وهواة جمع التحف والمقتنيات القديمة.

طريقة الربح من الهون النحاس

من ضمن هذه المقتنيات النادرة، الهون النحاس القديم، الذي كان سمة أساسية من سمات المطبخ القديم، إلا أنه اندثر مع الوقت، نظرا لارتفاع أسعار النحاس واستبداله بمنتجات أخرى.

لكن على الرغم من ذلك، ستجد عددا لا بأس به من هذه الأهوان القديمة في مطبخ الجدة، والذي قد يحقق لصاحبه مبلغا كبيرا من المال حال عرضه للبيع، شرط أن يتوافر به عدد من الشروط، أهمها أن يكون مصنوعا من النحاس الأصفر الخالص.

الهون النحاس القديم 

ويجب أن يكون الهون النحاس قديما، وهو ما يظهر في تاريخ الصنع المدون عليه في علامة أشبه بالختم، كما يجب أن يكون ثقيلا نظرا لما يوجد داخله من نحاس.

أسعار الهون النحاس

تتراوح أسعار الهون النحاس القديم وتختلف من بائع لآخر، وذلك بحسب نوع الهون النحاس وحجمه وتاريخ صنعه، حيث تبدأ أسعار الهون النحاس من 1200 جنيه وتتدرج حتى تصل إلى 450 ألف جنيه.

سعر الهون النحاس 
سعر الهون النحاس 

كيف يتم معرفة الهون النحاس؟

يتم تحديد الهون النحاس الأصلي بعدة طرق، أبرزها أنه يصدر صوتا مرتفعا عند إلقائه على الأرض، وكذا يصدر صوتا مرتفعا عند الطرق داخله بواسطة يد الهون التي تكون من النحاس هي الأخرى.

كما يتم تحديده عن طريق الوزن، فكلما كان وزنه ثقيلا كلما كان النحاس داخله كثيفا، ويتم النظر أيضا إلى تاريخ صناعة الهون، الذي لا بد أن يكون قديما يصل إلى قرابة الـ 100 عام وأكثر.

الهون النحاس 

هذا بالإضافة إلى الزخارف والنقوش الموجودة على الهون النحاس، والتي تميزه عن غيره، حيث تكون أقرب إلى تحفة فنية، كما هو الحال في الهون "العثماني" الذي يكون طويلا ونحيفا مقارنة بنظيره المصري الذي يكون أقل ارتفاعا وأكثر اتساعا. 

على منصات البيع الآن.. الهون النحاس القديم مقابل 450 ألف جنيه| تفاصيل

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

الهون النحاس الهون النحاس القديم سعر الهون النحاس بيع الهون النحاس أماكن بيع الهون النحاس سعر الهون النحاس القديم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يقفز بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

أسبوع الذهب الحزين.. الأصفر يخسر بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

وافتكروا كلامي.. فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري

تقديري أكبر.. تعليق ناري من وفاء عامر على رفض محمد رمضان حذف المشهد المسرب

كولر يغضب من لاعبي الأهلي ويوجه لهم رسالة شديدة اللهجة

أخبار السوشيال | فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري.. ومفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

الأول على دفعته.. رحيل طبيب شاب بالمنوفية قبل اختيار تخصصه بأسبوع

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 34 منطقة في جنوب سيناء

ترشيحاتنا

قطع المياه 12 ساعة ببعض مناطق 15 مايو..تفاصيل ومواعيد

نائب رئيس البرلمان اللبناني يسلم عون ملف ترسيم الحدود البحرية

نفوق حيوانات وهجرة عائلات.. ماذا فعل الجفاف فى أرض العراق وشعبه؟

سقوط أمطار خفيفة في عدة مناطق بالإسكندرية .. صور

وزير البيئة العراقي: نخسر 10 مليارات دينار يوميا بسبب المناخ

بأعلى المواصفات.. تكنو تطلق هاتف Tecno Pova 4 في الأسواق العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. شاهيناز تثير الجدل من جديد بهذه الإطلالة| شاهد

هتلاقيه في مطبخ جدتك.. كيف تربح نصف مليون جنيه من الهون النحاس؟

سالي عبد السلام بصورة جديدة من شهر العسل| شاهد

ضرب وشد شعر.. معركة عنيفة بين النساء داخل جيم.. شاهد

فيديو

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

عادل إمام قرر التفرغ لأحفاده واختيار الأعمال الفنية بدقة.. ماذا قال نجل الزعيم عن والده "فيديوجراف"

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ