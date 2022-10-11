هتلاقيه في مطبخ جدتك.. كيف تربح نصف مليون جنيه من الهون النحاس؟

يتساءل الكثير عن طريقة الربح من بيع الهون النحاس القديم، خاصة بعد تداوله بكثرة خلال الفترة الأخيرة وتصدره منصات البيع والشراء ضمن مجموعة من العملات والمتعلقات النادرة، فكيف تحقق ثروة من الهون النحاس قد تصل إلى نصف مليون جنيه؟

في منزل جدك أو جدتك أو "بيت العيلة" كما يطلقون عليه، ستجد العديد من الأشياء القديمة، التي لا تعير لها انتباها وتنظر إليها وكأنها "كراكيب" لا قيمة لها، إلا أنها في واقع الأمر، كنز ثمين قد يحقق لك ثروة طائلة.

هذه الكراكيب أو الكنز الثمين يتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل بعد وفاة ملاكه، ليصبح بعد مرور السنوات، تراثا قديما، يتهافت عليه التجار وهواة جمع التحف والمقتنيات القديمة.

طريقة الربح من الهون النحاس

من ضمن هذه المقتنيات النادرة، الهون النحاس القديم، الذي كان سمة أساسية من سمات المطبخ القديم، إلا أنه اندثر مع الوقت، نظرا لارتفاع أسعار النحاس واستبداله بمنتجات أخرى.

لكن على الرغم من ذلك، ستجد عددا لا بأس به من هذه الأهوان القديمة في مطبخ الجدة، والذي قد يحقق لصاحبه مبلغا كبيرا من المال حال عرضه للبيع، شرط أن يتوافر به عدد من الشروط، أهمها أن يكون مصنوعا من النحاس الأصفر الخالص.

الهون النحاس القديم

ويجب أن يكون الهون النحاس قديما، وهو ما يظهر في تاريخ الصنع المدون عليه في علامة أشبه بالختم، كما يجب أن يكون ثقيلا نظرا لما يوجد داخله من نحاس.

أسعار الهون النحاس

تتراوح أسعار الهون النحاس القديم وتختلف من بائع لآخر، وذلك بحسب نوع الهون النحاس وحجمه وتاريخ صنعه، حيث تبدأ أسعار الهون النحاس من 1200 جنيه وتتدرج حتى تصل إلى 450 ألف جنيه.

سعر الهون النحاس

سعر الهون النحاس

كيف يتم معرفة الهون النحاس؟

يتم تحديد الهون النحاس الأصلي بعدة طرق، أبرزها أنه يصدر صوتا مرتفعا عند إلقائه على الأرض، وكذا يصدر صوتا مرتفعا عند الطرق داخله بواسطة يد الهون التي تكون من النحاس هي الأخرى.

كما يتم تحديده عن طريق الوزن، فكلما كان وزنه ثقيلا كلما كان النحاس داخله كثيفا، ويتم النظر أيضا إلى تاريخ صناعة الهون، الذي لا بد أن يكون قديما يصل إلى قرابة الـ 100 عام وأكثر.

الهون النحاس

هذا بالإضافة إلى الزخارف والنقوش الموجودة على الهون النحاس، والتي تميزه عن غيره، حيث تكون أقرب إلى تحفة فنية، كما هو الحال في الهون "العثماني" الذي يكون طويلا ونحيفا مقارنة بنظيره المصري الذي يكون أقل ارتفاعا وأكثر اتساعا.