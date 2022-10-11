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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بخاخة للأنف.. أسترازينكا تطلق أحدث إنتاجاتها من اللقاح ضد كورونا

استرازينكا
استرازينكا

عانت محاولات باحثي جامعة أكسفورد وشركة استرازينكا لإنشاء نسخة بخاخة للأنف من جرعة  ضد كوفيد 19 التي تم تطويرها بشكل مشترك ، انتكاسة يوم الثلاثاء حيث لم تسفر الاختبارات الأولية على البشر عن الحماية المطلوبة.

قالت جامعة أكسفورد في بيان يوم الثلاثاء إن استجابة الأجسام المضادة في الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي شوهدت لدى أقلية فقط من المشاركين في التجربة ، والتي كانت في المرحلة الأولى من ثلاث مراحل من الاختبارات السريرية.

كما أن الاستجابة المناعية المقاسة في الدم كانت أضعف من تلك الناتجة عن التطعيم بحقنة في الذراع.

علق الباحثون في جميع أنحاء العالم آمالًا كبيرة على لقاحات رذاذ الأنف ضد فيروس كورونا لأنه يُعتقد أن الطريقة قد تمنع العدوى وليس المرض فقط لأنها قد تحفز استجابة مناعية مباشرة في الشعب الهوائية ، حيث يدخل الفيروس الجسم.

بالإضافة إلى ذلك ، ستكون الطريقة أقل إيلامًا وأسهل في التعامل معها من الحقن.

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قام المنظمون في الهند والصين بالفعل بتطهير المنتجات التي تدار عبر المسالك الهوائية.

وافق وزير الصحة الهندي الشهر الماضي على لقاح بخاخ الأنف COVID-19 من شركة Bharat Biotech ، بينما حصلت شركة CanSino Biologics Inc الصينية الشهر الماضي على موافقة طارئة من قبل هيئة تنظيم الأدوية في البلاد للحصول على نسخة مستنشقة من لقاح COVID-19. اقرأ أكثر

قالت CanSino إن الدراسات أشارت إلى أن لقاحها ، الذي يتم تسليمه عبر جهاز البخاخات ، يمكن أن يحفز مناعة قوية لاحتواء العدوى بشكل فعال ، في حين لم يتم نشر نتائج تجربة Bharat بعد.

ضمت التجربة البريطانية 30 مشاركًا غير محصنين سابقًا بالإضافة إلى 12 متطوعًا ، والذين سبق لهم تلقي دورة لقاح قياسية من جرعتين عن طريق الحقن.

وقالت ساندي دوجلاس ، كبيرة المحققين في التجربة في معهد جينر بجامعة أكسفورد: 'لم يكن أداء رذاذ الأنف جيدًا في هذه الدراسة كما كنا نأمل'.

وأضافت: 'نعتقد أن توصيل اللقاحات إلى الأنف والرئتين لا يزال نهجًا واعدًا ، لكن هذه الدراسة تشير إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك تحديات في جعل بخاخات الأنف خيارًا موثوقًا به'.

لم يتم الإبلاغ عن أي أحداث سلبية خطيرة أو مخاوف تتعلق بالسلامة خلال التجربة ، التي مولتها شركة AstraZeneca ، وفقًا للبيان.

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