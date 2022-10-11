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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان لافت.. شاهيناز تثير الجدل من جديد بهذه الإطلالة| شاهد

شاهيناز
شاهيناز

حرصت الفنانة شاهيناز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.
 

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ولفتت شاهيناز الأنظار بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة، وجمع التصميم بين الألوان الصيفية المبهجة الفوشيا والأخضر، ما منحها إطلالة عصرية أيضا.

وأكملت شاهيناز إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون البيج، وتزينت ببعض الإكسسورارات التي زادت من جاذبيتها وأناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شاهيناز على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

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