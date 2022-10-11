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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تشبه العروس.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز

حرصت المذيعة ياسمين عز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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خطفت ياسمين عز الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما جعلمتابعيها يشبهونها بالعروس.

اتسم فستان ياسمين عز بصيحة البليسية التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، وأكملت إطلالتها بحزام عريض حول منطقة الخصر مماكشف عن رشاقتها، ولم تنكلف في الإكسسورات و المجوهرات مما زاد من جاذبيتها.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين عز على خصلات شعرها البني المموج المنسدلا على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التيارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

ياسمين عز
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