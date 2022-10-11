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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحق اشتري.. تراجع فى أسعار الذهب عالميا وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تشهد أسعار الذهب داخل الأسواق المصرية حالة من عدم الاستقرار خاصة بعد الارتفاع الذى سجلته أسعار الذهب أمس حيث وصل أسعار الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 حوالى 1090 للجرام مقارنة بأمس الأثنين الذى سجل فيه عيار 21 حوالي  1085 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 

وسجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا بلغ حوالي 10 جنيهات للجرام رغم الانهيار الذى تشهده أسعار الذهب عالميا، حيث سجلت أوقية الذهب حوالى  1670 دولارًا.

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تراجع تاريخي في أسعار الذهب عالمياً

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أسبوع الذهب الحزين.. الأصفر يخسر بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

- سجلت أسعار عيار 24 بيع 1,246 شراء 1,257 للجرام 

- فيما بلغت أسعار الذهب عيار 22 بيع 1,142 شراء 1,152 للجرام

- أما عيار 21 فقد سجل بيع 1,090 شراء 1,100 للجرام

-وبلغ سعر الذهب عيار 18 بيع 934 شراء 943 للجرام

-أما عيار 14 فقد سجل بيع 727 شراء 733 للجرام 

-وبلغ سعر عيار 12 بيع 623 شراء 629 للجرام 

-أما سعر الذهب للاونصة بلغ بيع 38,742 شراء 39,097

وبلغ سعر الجنيه الذهب بيع 8,720 شراء 8,800

- فيما سجل سعر كيلو الذهب  بيع 1,245,714 شراء 1,257,143

أسعار الذهب الاثنين 10 أكتوبر 2022

وسجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا مقارنة بـ أسعار الذهب أمس حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر شهرة داخل الأسواق المصرية حوالى 1085 للجرام.

- بلغ أسعار الذهب  عيار 21 حوالى  1085 جنيها.

- فيما سجل عيار 24  حوالى   1240 جنيها للجرام

-أما عيار 18  فقد سجل  930  جنيها.

- أما عيار 14 سجل حوالى   718.7 جنيه.

-بلغ سعر الجنيه الذهب حوالى  8680 جنيه.

وتشهد أسعار الذهب على مدار يومين تقلبات كبير وذلك بعد إعادة فتح التدوال فى البورصات العالمية، ورغم ارتفاع المعروض من الذهب داخل الاسواق وانخفاضه على مدار الأسبوع الماضي إلا أنه عاود الارتفاع مرة أخرى بمقدار 22 جنيها منذ بداية التعاملات فى الأسبوع الجاري.

أسعار الذهب عالميا 

تسجل أسعار الذهب عالميا انهيارا غير مسبوق فقد تراجعت حوالى 1 % وذلك نتيجة ارتفاع الدولار وتوقعات بشأن زادة أسعار الفائدة لدى البنك المركزى الأمريكي الأمر الذى أثر بالسلب على أسعار المعدن الأصفر.

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سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 11-10-2022

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الذهب يتراجع ومفاجأة في الدولار .. تفاصيل أسعار اليوم

ووصلت أسعار الذهب إلى أدنى مستوي خلال أسبوع، حيث تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.4 % إلى 1670.89 دولار للأوقية (الأونصة)، فيماي سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2% تراجع عند التسوية إلى 1675.2 دولار للأوقية.

وشهد المعدن الأصفر إنخفاض متتالي لتسجل أسعار الذهب أسوء فتراتها منذ  منتصف أغسطس، وذلك بسبب بعد العومل التى تؤثر على سعر الذهب منها أسعار الفائدة المرتفعة والدولار الأمريكي، الأمر الذى أدي إلى تقليل الضغط على الذهب كملاذ آمن .

وبالنسبة للأسهم الأمريكية فإنها تشهد انهيار غير مسبوق حيث فقد مؤشر إس آند بي 500 3.8% من قيمته، بـ 1.1%، وهبط مؤشر داو جونز بـ 0.73%، وكذلك داو جونز بـ 0.73% فاقدًا 214 نقطة .

اسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر اسعار الذهب الاثنين 10 أكتوبر 2022 أسعار الذهب عالميا أسعار عيار 24 أسعار الذهب عيار 22

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