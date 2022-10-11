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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 11-10-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر الذهب مصر  حالة من الاستقرار حلال أول تعاملات له اليوم الثلاثاء الموافق 11-10-2022؛ علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة، بعد أن زاد سعر الجرام الواحد منه  ما يقارب 7 جنيهات في المتوسط  في محلات الصاغة.

وخلال الأسبوعين الماضيين، تراجع سعر الذهب بمعدل 43 جنيها علي مستوي الأعيرة المختلفة وذلك للجرام الواحد في المتوسط . 

وبحسب موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في سعر الذهب فقد وصل سعر عيار 21 الأشهر بين الأعيرة المختلفة نحو 1080 جنيها للبيع و 1090 جنيها للشراء.

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وسجل سعر جرام عيار 24 الأعلى فئة  حوالي 1234 جنيها للبيع و 1246 جنيها للشراء .

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 926 جنيها للبيع و 934 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 14 الأدنى فئة نحو 720 جنيها للبيع و 727 جنيها للشراء .

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 8640 جنيها للبيع و 8720 جنيها للشراء

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 38.4 ألف جنيه للبيع و 38.742 جنيها للشراء
 

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.234 مليون جنيه للبيع و 1.25 مليون جنيه للشراء.

 

الذهب والزواج


بحسب تقارير صحفية فإن المصريون يهتمون وخصوصا المقبلين علي الزواج بمتابعة سعر الذهب في مصر بشكل لحظي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى لهم، نظرا لأن  الذهب من مختلف الأعيرة الذهبية، يعد مخزنا للثروة في أوقات التراجع الاقتصادي

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

تذبذب الأسعار 

وعلي سياق متصل أرجع عمرو المغربي عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية،  هبوط سعر الذهب خلال الأسبوعين الماضيين إلي  الارتفاع في البورصة العالمية للذهب، رغم وجود هبوط في المعروض المحلي منه وبسبب قوي العرض والطلب.

وأوضح أن المعروض من الذهب أكثر من الطلب، وهذا الأمر عكس الفترة الماضية، أنه حتي الآن لا يوجد حركات استيراد من الخارج للذهب فالبيع يتم داخل السوق وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض في أسعاره محليا. 

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