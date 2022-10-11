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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا عاصفة جوليا إلى 28 شخصا

صدى البلد

ارتفع عدد ضحايا العاصفة الاستوائية "جوليا" التي عصفت بدول أمريكا الوسطي إلى 28 شخصا.

وقالت وكالة الوقاية من الكوارث في جواتيمالا -وفق ما نقلته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية- إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم بعد انهيار أحد التلال على منزلهم في مقاطعة ألتا فيراباز، مما أدى إلى دفنهم. وفي مقاطعة هويهويتينانجو، بالقرب من المكسيك، لقي تسعة أشخاص مصرعهم، من بينهم جندي قُتل أثناء قيامه بأعمال الإنقاذ. 

وقالت السلطات في السلفادور إن خمسة من جنود الجيش السلفادوري لقوا حتفهم بعد انهيار جدار في منزل لجأوا إليه في بلدة كوماساجوا حيث ينفذ مئات من رجال الشرطة والجنود مداهمات ضد العصابات وأصيب جندي آخر. 

ولقى شخصان مصرعهما في بلدة جواتجياجوا شرقي السلفادور بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار جدار منزلهم. وتوفي رجل آخر في السلفادور عندما جرفه تيار ومات آخر عندما سقطت عليه شجرة.

ومع فيضان الأنهار في السلفادور أعلنت حالة الطوارئ وفتحت 80 ملجأ للوقاية من العواصف. 
وفي هندوراس المجاورة، توفيت امرأة عندما جرفتها التيارات وتوفي ثلاثة أشخاص عندما غرق قاربهم أو انقلب في شمال هندوراس. وقتل رجل في نيكاراجوا بسبب سقوط شجرة. 

وضربت العاصفة جوليا الساحل الكاريبي المركزي لنيكاراجوا في وقت مبكر من يوم الأحد كإعصار بلغت سرعته القصوى 85 ميلاً في الساعة (140 كم / ساعة) ونجت من المرور فوق التضاريس الجبلية بالبلاد ودخلت المحيط الهادئ في وقت متأخر من اليوم كعاصفة استوائية.

وبحلول يوم الاثنين، تحركت جوليا إلى الداخل فوق جواتيمالا وانخفضت سرعة رياحها إلى 30 ميلاً في الساعة (45 كم / ساعة). 

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن جوليا كانت تتمركز على بعد حوالي 80 ميلاً (125 كيلومترًا) من الغرب إلى الشمال الغربي من مدينة جواتيمالا، وتتحرك من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 15 ميلاً في الساعة (24 كم في الساعة). 

وقال المركز إن الفيضانات والانهيارات الطينية كانت ممكنة في أنحاء أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك حتى اليوم ومن المتوقع أن تجلب العاصفة ما يصل إلى 15 بوصة (38 سم) من الأمطار في المناطق المعزولة. 

وفي غواتيمالا ، تم إدراج شخصين في عداد المفقودين وتم نقل شخصين إلى المستشفى، واضطر حوالي 1300 شخص إلى مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات وارتفاع منسوب المياه.
وكان من المتوقع أن تتبدد جوليا في وقت لاحق من يوم الاثنين أثناء مرورها على طول الساحل الجواتيمالي. 

كما تم الإبلاغ عن هطول أمطار غزيرة وعمليات إجلاء في بنما وهندوراس وكوستاريكا، حيث تم إغلاق بعض الطرق السريعة بسبب هطول الأمطار. 
 

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