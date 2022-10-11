عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: نتجنب الحرب مع روسيا.. ولن نرسل قوات إلى أوكرانيا

أمريكا وروسيا وأوكرانيا
أمريكا وروسيا وأوكرانيا

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا لا تسعى إلى صراع مع روسيا ولا تنوي إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وقال كيربي في إفادة صحفية: "لا نسعى إلى صراع مع روسيا، وأكد الرئيس جو بايدن علي ذلك في أكثر من مناسبة”.

كما أكد كيربي أن أمريكا ما زالت لا تنوي إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

وقال: “موقفنا من هذه القضية لم يتغير، لا أحد يريد أن يتصاعد هذا الصراع إلى بعد نووي ولا نرى سببا لذلك.

وشدد على أن "مثل هذا التطور من شأنه أن يسبب كارثة لجميع الأطراف، بما في ذلك روسيا نفسها".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن أمريكا تكذب بشأن عدم استجابة موسكو لطلب إجراء محادثات لتسوية الصراع في أوكرانيا، لافتًا إلى أن روسيا لم تتلق أي مقترحات جدية بهذا الشأن.

وحسب “روسيا اليوم”، جاءت تصريحات لافروف بعد أن قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إنه يجب البحث عن طريقة للخروج من أزمة أوكرانيا من خلال الدبلوماسية، لكن واشنطن لا ترى "نوايا جادة" من جانب روسيا للتفاوض مع كييف.

روسيا تقدم وصفة سحرية للغرب لحل الأزمة الاقتصادية.. تفاصيل

دون أي غرض عسكري.. هل تستهلك روسيا مخزونات الصواريخ في أوكرانيا؟

وأضاف في مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا 1" اليوم، الثلاثاء: "إنها كذبة. لم نتلق أي عروض جادة لإجراء اتصالات".

وتابع: "كانت هناك مقترحات عدة لم تتسم بقدر كبير من الجدية.. ولم يكن ردنا عليها سلبيًا، لكننا عرضنا صياغة مقترحات محددة يرغب بعض الأشخاص في الاتصال بنا بشأنها من خلال اتصالات غير مباشرة. عندها، لم نتلق توضيحات أكثر تحديدا من أحد. لذلك لا داعي للكذب".

وذكر لافروف، في إشارة إلى محادثات مارس الماضي مع أوكرانيا، إلى أن روسيا ردت بشكل إيجابي على طلب كييف للحوار، لكنها لم تستجد إجراء محادثات مع أوكرانيا.

وبشأن حظر الرئيس الأوكرني فولوديمير زيلينسكي التفاوض مع موسكو، أكد أنه مثلما "منع زيلينسكي نفسه" من إجراء المفاوضات مع روسيا، فقد "ينسى" ذلك فيما بعد – حسب مزاجه عندما يصحى في ذات صباح أو حسب رسائل تأتيه من لندن أو واشنطن".

أمريكا روسيا أوكرانيا بايدن قوات امريكية كييف كيربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 ألف جنيه يوميا..فيفا يعوض الأهلي والزمالك بمبالغ ضخمة بسبب كأس العالم

من نصيب الزمالك.. شوبير يكشف تفاصيل أغلى صفقة في الدوري المصري

نبأ سار للمصريين.. تفاصيل حجز عمرة شاملة الإقامة والتأشيرة بـ 4400 جنيه

سيدة في دعوى خلع : زوجي خاني مع والدتي

مفاجأة.. شوبير: في ناس تدخلت لإفساد صفقة انتقال مارسينهو للأهلي.. تفاصيل

أحدهم يخص مصر.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 7 قرارات عاجلة

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. أمطار خفيفة على السواحل وعدة مناطق

50 يوما صائم عن الأهداف..3 رسائل تكشف لغز تراجع مستوى محمد صلاح

موضوعات متعلقة

روسيا تقدم وصفة سحرية للغرب لحل الأزمة الاقتصادية.. تفاصيل

وسط الوضع المقلق.. بوتين: منفتحون على الحوار بشأن محطة زابوريجيا

الاستيلاء على 7 دول..الصين تفضح مخططات أمريكا.. فيديو

قتل الملايين.. تهديدات بـ إبادة جميع الأوكرانيين الذين لا ينضمون لـ روسيا|فيديو

نبأ سار للمصريين.. تفاصيل حجز عمرة شاملة الإقامة والتأشيرة بـ 4400 جنيه

دون أي غرض عسكري.. هل تستهلك روسيا مخزونات الصواريخ في أوكرانيا؟

زيلينسكي: مستعدون للتفاوض مع روسيا في وجود رئيس غير بوتين

بعد هجمات كبيرة.. مخاوف أمريكية من الانتقام الروسي

ترشيحاتنا

محادثة تليفونية تكشف مفاجأة بشأن خطة سلام إيلون ماسك.. والملياردير الأمريكي يرد

اعتراف أوروبي صادم.. أمريكا تستخدم حرب أوكرانيا للسيطرة على القارة العجوز

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 ...الآن نتائج تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

سانج يونج تيفولي .. أرخص سيارة كوري في مصر موديل 2017|صور

6 مايو.. قصر باكنغهام يعلن موعد حفل تتوج الملك تشارلز الثالث

تعليمك مفتاح قرارك| القباج تطلق فعاليات احتفالية اليوم العالمي للفتاة لعام 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل ما ترتبط .. 4 أسرار يجب معرفتها عن مواليد برج الجدي

رقم خرافي.. سعر جمبسوت أنغام يثير الجدل| شاهد

جنون الـTikTok.. رجل ينام تحت عجلات السيارات لالتقاط فيديو بدبي

نجم وحيد يتابعه عمرو دياب على إنستجرام .. من يُحب الهضبة ؟

فيديو

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

شيرين تتحدث عن أزمتها الأخيرة والعندليب الجديد والصلح مع حسام حبيب

الشبح والمشهد المحذوف مع محمد رمضان.. وفاء عامر تتحدث عن زيارة الأضرحة

10 لاعبين سوبر.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة قبل غلق باب القيد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ