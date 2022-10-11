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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

روسيا تقدم وصفة سحرية للغرب لحل الأزمة الاقتصادية.. تفاصيل

روسيا تقدم وصفة سحرية
روسيا تقدم "وصفة سحرية" للغرب لحل الأزمة الاقتصادية

قدمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، وصفة سحرية للغرب للخروج من أزمته الاقتصادية تتلخص في رفع العقوبات المفروضة على موردي الطاقة بمن فيهم روسيا.

وقالت زاخاروفا، إن “هذه العقوبات غير شرعية ولا تستند إلى المعايير القانونية الدولية وأن على الغرب رفعها على الفور والشروع بتطبيق سياسة الاقتصاد الحر وسيرى المفعول السريع لهذه الوصفة السحرية والفعالة للخروج من الأزمة”.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن سوق النفط العالمي يواجه اليوم تحديات كبيرة بسبب هذه العقوبات التي تسببت في تدهور الاقتصاد الدولي.

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وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك، تمارس أمريكا والغرب الضغط على منظمة "أوبك +" للعدول عن قرارها بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.

يذكر أن منظمة "أوبك +" قررت خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر.

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