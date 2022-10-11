شتاء في المحكمة.. الفنان مصطفى هريدي أمام القضاء من جديد|ما القصة؟

حادث مصطفى هريدي.. حددت محكمة مستأنف الشيخ زايد، جلسة 7 ديسمبر لنظر أولى جلسات استئناف الفنان مصطفى هريدي على حكم حبسه عام، وذلك في اتهامه بإصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ في منطقة الشيخ زايد.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد فيه قضت بالحبس لمدة سنة وكفالة ألفي جنيه على الفنان مصطفى هريدي، على خلفية اتهامه بإصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ، بعدما صدمهم بسيارته، و غرمته مبلغ 5 آلاف جنيه تعويضا مدنيا.

حادث الفنان مصطفى هريدي والذي وقع قبل أشهر قليلة في محافظة الجيزة، وكانت السرعة الجنونية سبب رئيسي فيه حيث لم يستطيع الفنان السيطرة على سيارته ليصطدم بسيارة بها 4 شباب عقب خروجهم من السينما، وقبل أحد المطبات الصناعية بمدينة الشيخ زايد.

التفاصيل الكاملة لـ حادث مصطفى هريدي

تفاصيل الواقعة بدأت حين ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قسم شرطة الشيخ زايد، القبض على الفنان مصطفى هريدي، عقب خضوعه لجراحة عاجلة، بسبب قيادته سيارة بسرعة جنونية، في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة الشيخ زايد، ما أدى إلى إصطدام سيارته بأخرى من الخلف، يستقلها 4 شباب كانوا في نزهة، ليسفر الحادث عن تهشم مؤخرة سيارة الشباب بشكل كامل، وإصابة الشباب بإصابات بعضها خطير، فضلا عن إصابة مصطفى هريدي بإصابات استلزمت إجراء جراحة عاجلة.

حادث مصطفى هريدي

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن قائد السيارة المتسببة فى الحادث الفنان مصطفى هريدى، وتم ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

واستمعت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد، لأقوال المصابين فى حادث التصادم، المتهم فيه الفنان مصطفى هريدى، الذين ذكروا أنهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكى ماركة كيا سيراتو فوجئوا باصطدام سيارة الفنان بهم من الخلف، وقررت إخلاء سبيل الفنان مصطفى هريدي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وتابع المصابين، من داخل إحدى المستشفيات؛ نظرًا لحالتهم الصحية، أنهم كانوا يسيرون بسرعة بطيئة عبور مطب، فيما كانت سيارة المتهم تسير بسرعة عالية بشكل كبير، ما أسفر عن تهشم سيارتهم وإصابتهم بإصابات متنوعة.

وقررت نيابة الشيخ زايد، إحالة الفنان مصطفى هريدي للمحاكمة الجنائية وحددت 18 يوليو أولى جلسات محاكمته، لاتهامه بدهس 4 أشخاص في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر.

مصطفى هريدي

ونظرت محكمة جنح الشيخ زايد، أولى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدي، لاتهامه بدهس 4 أشخاص في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وقررت المحكمة في ذات الجلسة تأجيل نظر القضية لجلسة 30 يوليو.

واستمعت محكمة جنح الشيخ زايد خلال الجلسات إلى مرافعة شعبان سعيد دفاع الفنان مصطفى هريدى، والذي دفع بخلو الأوراق من أى دليل فنى أخر بخلاف أقوال المجنى عليهم تثبت أن المتهم كان يسير بسرعة تتجاوز السرعة المسموح بها على الطريق.

ودفع المحامى شعبان سعيد بأن الأوراق خلت من وجود مخالفة رصدها الرادار الموجود على المحور وهو من الطرق المميزة التي يقوم فيها الرادار بتصوير السيارات المخالفة، مضيفا أن المتهم حالته كانت لا تسمح باستجوابه في هذا الأمر وخاصة أنه كان في غير وعيه بسبب الحادث.

وقدم الدفاع حافظة مستندات احتوت على على صور رسمية من تقارير فنية تثبت أن المتهم لازال يعالج حتى اليوم من إصاباته البالغة وصور فوتوغرافية للمتهم تثبت أن كان هناك إصابات، مشيرا إلى أن الجميع استقر على أن الحادث مفاجئ بسبب توقف سيارة المجنى عليهم ، ولا يوجد دليل على أن السيارة تسير بسرعة مبالغ فيها .

مصطفى هريدي

واختتم الدفاع مرافعته بطلب إعادة الدعوى للنيابة العامة لبيان عما إذا كانت حالة المتهم تسمح بسؤاله في هذا التوقيت من عدمه أصليا واحتياطيا البراءة لانتفاء الخطأ في جانب المتهم .

حجزت محكمة جنح الشيخ زايد، محاكمة الفنان "مصطفى هريدي"؛ لاتهامه بدهس 4 أشخاص بمدينة الشيخ زايد، بمدينة 6 أكتوبر، لجلسة 24 سبتمبر؛ للحكم، ثم قضت المحكمة بحكمها .