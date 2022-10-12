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بهذه الكلمات.. هانى شاكر هناْ مصطفى كامل بعد فوزه بمقعد نقيب الموسيقيين

صدى البلد

هنأ الفنان هاني شاكر المطرب مصطفى كامل بعد فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين خلفا له.

ونشر شاكر صورة لمصطفى كامل عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "أخي الحبيب والصديق العزيز مصطفى كامل.. ألف مبروك الفوز بمقعد نقيب الموسيقيين وتمنياتي لك بالنجاح والتوفيق واستمرار مسيرة الإنجازات لصالح أعضاء الجمعية العمومية".

وغاب هاني شاكر عن حضور انتخابات نقابة الموسيقيين للإدلاء بصوته، التى أجريت اليوم الثلاثاء، داخل نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

وتنافس على مقعد نقيب المهن الموسيقية بعد استقالة المطرب هاني شاكر بسبب الأزمة التي وقعت بين مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وسعيد الأرتيست، رئيس شعبة الإيقاع، 4 أعضاء فقط، هم: مصطفى حلمي، ومصطفى كامل، وشريف حمدي، وعلاء سلامة.

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