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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تعلن الموعد الرسمي لهاتف W23 5G بديل Galaxy Z Fold4

سامسونج تعلن الموعد
سامسونج تعلن الموعد الرسمي لهاتف W23 5G بديل Galaxy Z Fold4

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن الإعلان الرسمي لهاتفها القادم Samsung W23 5G، والمقرر أن يكون إصدارا مخصصا لهاتف Galaxy Z Fold4 القابل للطي في السوق الصينية، في حدث كبير يوم 21 أكتوبر. 

 

وقد تطلق سامسونج  أيضا هاتف W23 Flip إلى جانب Samsung W23 5G ، مثل العام الماضي، حيث سيتم بيع الهواتف من خلال شركة China Teleco الصينية، ولم يكشف المصلق الإعلاني الذي أطلقته سامسونج عن أى تفاصيل أخرى، خاصة بالهاتف. 

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Samsung W23 5G will be unveiled on October 21
هاتف Samsung W23 5G

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Samsung W23 5G القادم قد يكون نسخة صينية بالكامل من هاتف  Galaxy Z Fold4 الذي تم إطلاقه في شهر أغسطس الماضي، حيث جاء بشاشة رئيسية بقياس 7.6 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، على طبقة حماية أقوى بنسبة 80٪، وأكثر نحافة من زجاج Super UTG، تدعم معدل تحديث تكيفي يبلغ 120 هرتز، مع قلم  S Pen الذكي. 

Samsung W22 5G foldable phone with Snapdragon 888 launched in China - Gizmochina
 هاتف Samsung W23 5G القادم

كما قدم هاتف Galaxy Z Fold4 القابل للطي كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابيكسل متصلة بعدسة مقربة بدقة 10 ميجابيكسل تقريب بصري 3x، بالإضافة إلى كاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مع كاميرا أخرى موجودة على شاشة الغطاء عبارة عن مستشعر بدقة 10 ميجابكسل، مع كاميرا مخقية أسفل الشاشة الرئيسية بدقة 4 ميجابكسل.

 

واحتوى هاتف Galaxy Z Fold 4، على  بطارية بقوة 4400 مللي أمبير في الساعة مع دعم لتقنية الشحن السريع بقوة 25 واط، مع معالج كوالكوم ثماني النواة من نوع Snapdragon 8 + Gen 1، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، إلى جانب 256 أو 512 جيجابايت، من سعة التخزين. 

 

 

 

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