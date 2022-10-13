مدير كلية الطب بالقوات المسلحة: التعليم داخل الكلية يتطابق مع المعايير العالمية

أكد اللواء طبيب خالد عبد العظيم شكرى، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، على أن خريج الكلية هو طالب متميز، فهو مُدرب طبقاً لبرنامج تعليمى متماشى مع برامج التعليم فى كبرى كليات الطب فى العالم، بعد مراجعتة والموافقة عليه من كلية الطب بولاية ميتشجين.

أكد اللواء طبيب خالد عبد العظيم شكرى، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، خلال تصريحات له لـ "صدى البلد" على هامش تخرج الدفعة الرابعة من كلية الطب للقوات المسلحة، على أن نظام الامتحانات والتقييم من أهم نقاط التميز فى كلية طب القوات المسلحة، مشيرا إلى أن أغلب نظم الامتحانات رقمية عبر الحاسوب بدون أى تدخل بشرى، فضلاً عن تصحيح الحاسوب للامتحانات واستخراج الدرجات.

أكد اللواء طبيب خالد عبد العظيم شكرى، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، على أن هناك دعم دائم ومستمر توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية من خلال إتباع أنسب الطرق فى تطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية لضمان جودة التعليم بما يساهم فى تطوير المنظومة الطبية وفقاً لأحدث المعايير الدولية.

اعتراف بريطاني

أكد اللواء طبيب خالد عبد العظيم شكرى، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن الكلية حصلت على الإعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC ما يعني أن التعليم بكلية الطب بالقوات المسلحة يتطابق مع معايير التعليم بكليات الطب بالمملكة المتحدة.

أكد اللواء طبيب خالد عبد العظيم شكرى، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC هو المجلس المسئول عن تنظيم وحوكمة الأطباء في جميع أنحاء المملكة المتحدة البريطانية والمتعلق بسلامة المريض والتأكد من جودة الرعاية التي تعكس جودة التعليم والتدريب بكليات الطب.

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد

أوضح أكد اللواء طبيب خالد عبد العظيم شكرى، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن الكلية قد تسلمت شهادة إعتماد برنامج بكالوريوس الطب والجراحة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، وذلك تتويجاً لجهود القوات المسلحة لدعم المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية وتشجيع الجهود العلمية والبحثية لتخريج كوادر طبية متوافقة مع أحدث المعايير الطبية العالمية.

تأهيل الطالب داخل كلية الطب

كشف أكد اللواء طبيب خالد عبد العظيم شكرى، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أنه يتم تأهيل الطالب داخلية كلية الطب للقوات المسلحة علمياً طبقاً لبرنامج التدريب 5 + 2، والذى يتم فيه دراسة المواد الأساسية من خلال المحاضرات النظرية داخل قاعات الكلية والتدريب العملى داخل معامل الكلية، ثم يأتي بعد ذلك دراسة المواد الإكلينيكية من خلال مجموعات الدراسة النظرية الصغيرة والمجمعة والتى تتم داخل قاعات الكلية والتدريب الإكلينيكى الذى يتم داخل معامل المحاكيات ثم داخل أقسام المستشفيات التعليمية للقوات المسلحة.

وأشار أكد اللواء طبيب خالد عبد العظيم شكرى، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن كل ذلك يتم بواسطة نخبة من أفضل أساتذة الجامعات المصرية العريقة منتقاه بعناية شديدة لتنفيذ البرنامج الموضوع لكل سنة دراسية.

رسالة للخريجين ولأسرهم

وجه اأكد اللواء طبيب خالد عبد العظيم شكرى، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، رسالة للخريجين قائلا: "أقول لأبنائى الخريجين، أن التخرج ليس نهاية الطريق، بل البداية، كما أن التأهيل والدراسات العليا بالنسبة إليكم ليس اختياري، فذلك مَطلب مهم لكل طبيب، والتدريب والتعلم فترة الإمتياز والنيابة ستجعل منك دكتور متميز فى المستقبل.

كما وجه مدير كلية الطب بالقوات المسلحة رسالة إلي أسر الطلبة قائلا: "أفرحوا بأولادكم الخريجين لأنهم مشاريع أطباء عمالقة، وعليكم تشجيعهم على التفوق".