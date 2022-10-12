أخبار الفن|طرح الأفيش الرسمي للدورة الـ33 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية.. تعرف على أسعار تذاكر حفل ويجز في المنارة

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار العالمية والمحلية الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.



يستعد مغنى الراب ويجز لإحياء حفل غنائي يوم 4 نوفمبر بالمنارة أرينا، ويتم طرح التذاكر بثلاثة أسعار 350، 550، 1200 جنيه.

وحلّ مطرب الراب ويجز ضيفًا على أحد برامج الراديو، حيث تحدث عن نجاح أغنيته “البخت”.

وكان ويجز قال: “مش كل المصريين بيفهموني، وفي 2 أو 3 من جيلي على الأقل عاشوا اللي أنا عشته، ومش كل الناس عاشت بنفس الطريقة، والزمن بيتغير، الناس اللي عندها 50 سنة، أسلوب حياتهم مكانش نفس أسلوب الحياة دلوقتي”.

ردّ الفنان محمد هنيدى على رسالة الفنان بهاء سلطان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب محمد هنيدى :" يا بهاء يا حبيبي احنا اللي لينا الشرف .. انت علامة من علامات مصر وصوت وموهبة وأداء مافيش زيه ومحبة حطها ربنا في قلوب الناس ليك سواء صغير أو كبير"

وأضاف :" وان شاء الله كام السنة اللي اتحرمنا فيهم منك ..عايزينك تعوضهم لينا وتكسر الدنيا اكتر واكتر".

كشفت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية الأفيش الرسمى للدورة الـ 33 والتى ستنطلق فى 29 أكتوبر الجارى وحتى 5 نوفمبر .

وأعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائي، عن تكريم اسم الفنان التونسي الراحل هشام رستم، تقديراً وعرفانا لمساهمته في تنمية الثقافة في العالمين الإفريقي والعربي.