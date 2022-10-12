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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح الأفيش الرسمى للدورة الـ 33 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية

صدى البلد

كشفت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية الأفيش الرسمى للدورة الـ 33 والتى ستنطلق فى 29 أكتوبر الجارى وحتى 5 نوفمبر .

وأعلنت إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائي، عن تكريم اسم الفنان التونسي الراحل هشام رستم، تقديراً وعرفانا لمساهمته في تنمية الثقافة في العالمين الإفريقي والعربي.

وتحتفل أيام قرطاج السينمائية طوال سنة 2022 بربيعها السادس والخمسين، والذي يمثل أكثر من نصف قرن من الالتزام والعمل في خدمة السينما الأفريقية والعربية والآسيوية والأمريكية اللاتينية، مع الحفاظ على جذوة الانفتاح للأفضل في مجال الإنتاج السينمائي العالمي.


وقد شكلت ايام قرطاج السينمائية على امتداد عقود خلت موعدا ثقافيا مهما وفضاءا مفتوحا للسينمائيين ومحترفي الصناعة السينمائية من تونس وبلدان العالم، حيث كانت منذ انبعاثها ولا تزال في خدمة السينما فضلا عن انفتاحها على
مجالات الانتاج السينمائي العالمي.

وتنعقد الدورة الجديدة لايام قرطاج السينمائية برئاسة سنية الشامخي وهي استاذة محاضرة بالمدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت، ومتحصلة على الدكتوراه في
السينما والسمعي البصري والتلفزيون من جامعة باريس بانتيون -السربون، وعلى شهادة في تصميم الصورة والاخراج وكتابة السيناريو.


كما أن سنية الشامخي مخرجة، وباحثة، وكاتبة، حيث قامت بتأليف أربعة اعمال ادبية، وحصلت على العديد من الجوائز الوطنية والدولية منها جائزة زبيدة بشير سنة 2008 للابداع النسوي، وجائزة الكومار للعمل الروائي الاول سنة 2009
،مثلما شغلت مناصب عدة من ذلك ادارتها للمركز الوطني للسينما والصورة ،وللمهرجان الوطني للسينما ،ولجمعية مخرجي الافلام التونسية.
 

اما المدير الفني لايام قرطاج السينمائية ابراهيم اللطيف فهومخرج، ومنتج، واعلامي، متحصل على الماجستير في علوم التواصل والاتصال من جامعة السربون بباريس، وقد تقلد عدة مسؤوليات اهمها اداراته لايام قرطاج السينمائية في دورتين 2015 و2016، الى جانب توليه الادارة الفنية للأيام في
دورتها لسنة 2020

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