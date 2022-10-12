أخبار الرياضة|شوبير يكشف اسم صفقة نارية لم تكتمل إلى الأهلي.. مرتضى منصور يرشح «فيريرا» رئيساً لـ الزمالك

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سر تعاقد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع 3 صفقات فقط، خلال الميركاتو الصيفي.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اسم الصفقة الوحيدة التي تكتمل إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، سر تحول صفقة انتقال مصطفى شلبي، نجم نادي إنبي إلى الزمالك عن الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

شهدت فترة الإنتقالات الصيفية، التي انتهت في تمام الثانية عشر من صباح أمس الإثنين، عدم انضمام 4 لاعبين لنادي الزمالك، بالرغم من تأكيد بعض التقارير الصحفية والمسئولين باقترابهم من انضمامهم للقلعة البيضاء.

أكدت مريم مصطفى، لاعبة منتخب الطائرة للسيدات ولاعبة الأهلي السابقة، أن انتقالها للعب في صفوف نادي الزمالك لم يكن من أجل المال.

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، طلب مراجعة لائحة فريق الكرة قبل اعتمادها من لجنة التخطيط ورئيس النادي وشركة الكرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

رشَّح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، لرئاسة القلعة البيضاء مستقبلاً.

قالت هناء حمزة والدة مريم مصطفى لاعبة فريق الأهلي للكرة الطائرة سيدات، إنها تتواجد ضيفة في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، للحديث عن ابنتها.

اعتبرت لاعبة منتخب مصر للطائرة مريم مصطفى، ابنة هناء حمزة، نفسها لاعبة في نادي الزمالك وليس الأهلي.