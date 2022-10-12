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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة|شوبير يكشف اسم صفقة نارية لم تكتمل إلى الأهلي.. مرتضى منصور يرشح «فيريرا» رئيساً لـ الزمالك

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

خلال الميركاتو الصيفي.. شوبير يكشف سر تعاقد الأهلي مع 3 صفقات فقط

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سر تعاقد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مع 3 صفقات فقط، خلال الميركاتو الصيفي.

بسبب أزمة مالية.. شوبير يكشف اسم صفقة نارية لم تكتمل إلى الأهلي|فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن اسم الصفقة الوحيدة التي تكتمل إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كواليس جديدة|شوبير يكشف سر تغير وجهة مصطفى شلبي من الأهلي إلى الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، سر تحول صفقة انتقال مصطفى شلبي، نجم نادي إنبي إلى الزمالك عن الأهلي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

بالأسماء .. 4 صفقات سوبر لم تنضم لـ الزمالك في الميركاتو الصيفي

شهدت فترة الإنتقالات الصيفية، التي انتهت في تمام الثانية عشر من صباح أمس الإثنين، عدم انضمام 4 لاعبين لنادي الزمالك، بالرغم من تأكيد بعض التقارير الصحفية والمسئولين باقترابهم من انضمامهم للقلعة البيضاء.

مريم مصطفى: انتقالي للزمالك ليس من أجل المال.. وأريد اللعب براحة نفسية

أكدت مريم مصطفى، لاعبة منتخب الطائرة للسيدات ولاعبة الأهلي السابقة، أن انتقالها للعب في صفوف نادي الزمالك لم يكن من أجل المال.

المكافآت والعقوبات.. قرار مفاجئ من كولر بشأن لائحة اللاعبين في الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، طلب مراجعة لائحة فريق الكرة قبل اعتمادها من لجنة التخطيط ورئيس النادي وشركة الكرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

مرتضى منصور يرشح «فيريرا» رئيساً لنادي الزمالك.. ورد مثير من المدرب |فيديو

رشَّح المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، لرئاسة القلعة البيضاء مستقبلاً.

هناء حمزة: «ماليش ضهر» في الأهلي.. وأتحدث عن قضية ابنتي مريم مصطفى كأم|فيديو

قالت هناء حمزة والدة مريم مصطفى لاعبة فريق الأهلي للكرة الطائرة سيدات، إنها تتواجد ضيفة في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، للحديث عن ابنتها.

عصر الاحتراف.. مريم مصطفى: «أعتبر نفسي لاعبة في الزمالك.. وعاوزه المسئولين يحكّموا ضمائرهم|فيديو

اعتبرت لاعبة منتخب مصر للطائرة مريم مصطفى، ابنة هناء حمزة، نفسها لاعبة في نادي الزمالك وليس الأهلي.

الأهلى الزمالك شوبير مريم مصطفى شبانة كولر فيريرا هناء حمزة

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