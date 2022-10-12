بصورة كلاسيكية.. ياسمين صبري تستعرض جمالها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ياسمين صبري، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت ياسمين صبري بإطلالة كلاسيكية جذابة بصور أبيض و أسود ، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

يذكر أن تداول رواد السوشيال ميديا أنباء عن عودة الفنانة ياسمين صبري ، ورجل الأعمال وزوجها السابق أحمد أبوهشيمة بعد ظهورهما في نفس المكان وهوما تساءل عنه البعض “هل رجعوا لبعض؟”.

على جانب آخر، تستكمل ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد "شغل عصابات" خلال الفترة المقبلة، حيث تخوضبه أولى بطولاتها المطلقة في السينما، ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذىتدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.

ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمدسيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، آيتنعامر،هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي ، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهالعنبر، عمر الشناوي.