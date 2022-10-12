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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ابن عمه.. هالاند جديد ماكينة أهداف في الدوري النرويجي.. شاهد

هالاند
هالاند

سلطت تقارير إعلامية علي ألبرت براوت تيالاند ابن عم إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وهو أحد اللاعبين فى دوري الدرجة الثانية النرويجي.

 

وذكرت التقارير الإعلامية، أن ابن عم مهاجم مانشستر سيتي ايرلينج هالاند سيكون هو الشيء الكبير القادم في الكرة النرويجية.

وأضافت: “اللاعب تيالاند ابن عم ايرلينج  هالاند يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، بدأ مشواره مع نادي برين في دوري الدرجة الثانية النرويجية علي غرار مسيرة هالاند”.

 

وأشارت التقارير الإعلامية، أن اللاعب تيالاند ابن عم ايرلينج  هالاند سجل خلال مشواره الكروي 69 هدفًا في 37 مباراة!.

 

وشددت التقارير الاعلامية على ان الخطوة الثانية للاعب تيالاند ابن عم ايرلينج  هالاند كانت فريق مولده الذي لعب له هالاند قبل الانتقال لنادي سالزبورج النمساوي.

لفتت التقارير الاعلامية الى ان اللاعب تيالاند ابن عم ايرلينج  هالاند سجل 8 أهداف في 15 مباراة هذا الموسم، والكشافون الأوروبيون يقولون بأنه يملك نفس الخصائص الجسدية لابن عمه الهداف من الطول والسرعة والارتقاء

أوضحت التقارير الاعلامية ان قارة أوروبا بدأت في معرفة رعب هالاند لكن يبدو أنه ليس فردًا واحدًا بل عائلة ستجتاح دفاعات القارة العجوز!

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شرط جزائي 

كشفت تقارير صحفية عن وجود شرط جزائي جديد في عقد النجم النرويجي إيرلينج هالاند مع فريقه الإنجليزي مانشستر سيتي.

وخرجت منذ فترة تقارير في وسائل الإعلام الإسبانية تقول إن الفتى الشاب  إيرلينج هالاند يمتلك بندًا في عقده مع مان سيتى بطل الدوري الإنجليزي يمنح الأفضلية لفريق ريال مدريد الإسباني بطل دوري الابطال فى النسخة الأخيرة من أجل الظفر بخدماته.

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تصريحات جوارديولا 

وكان بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قد نفى هذا الأمر، حيث قال منذ أيام: “هذا ليس صحيحًا، ليس لديه شرط جزائي بشأن ريال مدريد أو أي فريق آخر، هذا ليس صحيحًا”.

ولكن وفقًا لشبكة “ذا أثلتيك” الإنجليزية، فإن هناك بندًا آخر في عقد هالاند يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 200 مليون يورو، يبدأ من صيف عام 2024، عندما يمر عامان على عقده في ملعب الاتحاد.

ثم تنخفض قيمة الشرط الجزائي المذكور مع اقتراب عقده الذي تبلغ مدته 5 سنوات من نهايته.

وتابعت الشبكة أنه بشكل حاسم ينطبق البند على أي نادٍ خارج إنجلترا وليس فقط ريال مدريد، لكن لن يتمكن أي منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز من تفعيل الخيار في أي وقت خلال إقامة هالاند في مانشستر سيتي.

هذا يجعل الانتقال من مانشستر سيتي مباشرة إلى نادٍ إنجليزي آخر شبه مستحيل.

واختتمت الشبكة أنه من نواحٍ عديدة، فإن شرط الإفراج هو مجرد إجراء شكلي، حيث هناك مطلب واحد فقط للسماح برحيل هالاند، إذ يجب أن يكون هناك عرض مناسب على الطاولة.
 

هالاند مانشستر سيتي دوري الدرجة الثانية النرويجي سالزبورج النمساوي نادي برين

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