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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع الدولار عالمياً وصعود اليورو.. اعرف أسعار العملات اليوم

تراجع الدولار عالمياً
تراجع الدولار عالمياً وصعود اليورو

سجل سعر اليورو EUR عملة الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي USD عملة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجل انخفاض قيمة (0.0029) نقطة وبنسبة (0.30%) وذلك أثناء جلسات التداول صباح اليوم الأربعاء.

سعر اليورو اليوم مقابل الدولار
جاء سعر اليورو اليوم الأربعاء 12 أكتوبر مقابل الدولار = 0.9729 دولار.
جاء سعر الدولار مقابل اليورو اليوم الأربعاء 12 أكتوبر = 1.0287 يورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه الاسترليني
سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 12 أكتوبر مقابل الجنيه الاسترلينى = 0.8819 جنيه استرليني.
سجل سعر الجنية الاسترليني اليوم الأربعاء 12 أكتوبر مقابل اليورو = 1.1307 يورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري
جاء سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 12 أكتوبر = 19.1441 جنيه مصري.
جاء سعر الجنيه المصري مقابل اليورو اليوم الأربعاء 12 أكتوبر = 0.0523 يورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء 12 أكتوبر = 550.3588 جنيه سوداني.
سجل سعر الجنيه السوداني أمام اليورو اليوم الأربعاء 12 أكتوبر = 0.0018 يورو.


سعر اليورو أمام الدرهم الإماراتي
سجل سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 12 أكتوبر = 3.5692 درهم إماراتي.
سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل اليورو اليوم الأربعاء 12 أكتوبر = 0.2801 درهم إماراتي.

سعر اليورو أمام الريال السعودي
سجل سعر اليورو أمام الريال السعودي اليوم الأربعاء 12 أكتوبر = 3.6529 ريال سعودي.
سجل سعر الريال السعودي أمام اليورو اليوم الأربعاء 12 أكتوبر = 0.2738 يورو.

سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية
سجل سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 12 أكتوبر = 1471.3934 ليرة لبنانية.
سجل سعر الليرة اللبنانية مقابل اليورو اليوم الأربعاء 12 أكتوبر = 0.0007 يورو.

سعر اليورو مقابل الليرة السورية
جاء سعر اليورو مقابل الليرة السورية اليوم الأربعاء 12 أكتوبر = 2440.9495 ليرة سورية.
جاء سعر الليرة السورية مقابل اليورو اليوم الأربعاء 12 أكتوبر = 0.0004 يورو.

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