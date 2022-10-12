تحدد شروط التعاقد|الصحة: إدارة النفايات الطبية الخطرة بسوهاج تابعة للطب الوقائي بالمديرية

خاطبت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بـ وزارة الصحة، نقابة أطباء مصر بأن إدارة النفايات الطبية الخطرة بمديرية سوهاج الصحية، تتبع الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية، وهي من تحدد شروط إصدار تعاقد النفايات.

وجاء في الخطاب الموجه من الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، إلى الدكتور أحمد حسين، أمين مساعد نقابة الأطباء، أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بسوهاج عند ترخيص المنشآت الطبية الخاصة تطلب المستندات المطلوبة للترخيص، ومن ضمنها تعاقد المحرقة دون الدخول في كيفية الحصول على عقد المحرقة.

جاء ذلك رداً على مخاطبة النقابة العامة للأطباء في سبتمبر الماضي لكل من الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة.

والتي طالبت فيها النقابة بحل مشكلات الأطباء في تسجيل وتراخيص المنشآت الطبية وحل مشكلة اختصت بها محافظة سوهاج وتثير احتقان الوسط الطبي بها، وهي قيام إدارة النفايات الطبية الخطرة بمديرية الصحة بسوهاج بإعداد تعاقد على نقل ومعالجة النفايات الطبية من المنشآت الطبية الخاصة، يحتوي على فقرة مجحفة لا مثيل لها في التعاقدات المماثلة بباقي المحافظات وهي تطبيق غرامة بواقع ٥٠٪ من قيمة رسوم التعاقد عن كل شهر تأخير في تجديد التعاقد تم تخفيضها إلى نسبة ٢٥%، بمعنى أن يقوم الطبيب بسداد غرامة تعادل رسم التعاقد نفسه إذا تأخر عن تجديد العقد لمدة أربعة أشهر.



من ناحيته، ثمن الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، اهتمام الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة الاهتمام بفحص الشكوى والرد عليها.

وأكد أن النقابة ستتابع نظر الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، في الشكوى المقدمة إليه بشأن مشكلة إدارة النفايات بمديرية الصحة بسوهاج، مشيرا إلى أن تأخر حلول مشكلات القطاع الطبي وتجاهل فحصها والرد عليها يزيد من سخط واحتقان الوسط الطبي.