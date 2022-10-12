هل تنوي روسيا تعبئة جديدة وماذا عن لقاء بوتين وبايدن؟.. الكرملين يجيب

أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد "تعبئة جديدة" للذين يتم تجنيدهم في الجيش بعد أن أفاد بعض المسؤولين الإقليميين بأنهم يكثفون جهود التعبئة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين إنه يمكنهم الرجوع لحكام المناطق كل على حدة فيما يتعلق بخططهم.

وحول لقاء محتمل بين بوتين وبايدن، أكد بيسكوف أنه لا مبادرات حالية من من أي من الجانبين سواء من روسيا أو الولايات المتحدة.

وفي سياق أخر، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية عن أمله في أن تحاسب مجموعة السبع "نظام كييف" على الجرائم التي ارتكبتها.

وتعهدت دول مجموعة السبع يوم الثلاثاء بمواصلة توفير الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي والقانوني لأوكرانيا، مضيفة في بيان بعد دعوة القادة بأن أي استخدام من قبل روسيا من الأسلحة النووية سوف يقابل عواقب وخيمة.

وفي وقت سابق من اليوم، علق الكرملين على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، التي أدلى بها أمس، الثلاثاء، معتبرا أنها تأكيد على أن الناتو يقاتل إلى جانب أوكرانيا في صراع كييف مع روسيا.

وقال ستولتنبرج، أمس الثلاثاء، إن انتصار روسيا في أوكرانيا سيكون "هزيمة لنا جميعا".

كما علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على تصريحات الزعماء الغربيين بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية ووصفها بأنها "تصريحات استفزازية".

وقال بيسكوف: "نعرب عن أسفنا اليومي لأن رؤساء الدول الغربية ينخرطون في خطاب نووي كل يوم"، مضيفا أن مثل هذه الممارسة "استفزازية".

وحث الأمين العام لحلف الناتو، متحدثا قبل اجتماع يستمر يومين لوزراء دفاع الحلف يومي 12 و 13 أكتوبر في بروكسل، الحلفاء على توفير أنظمة دفاع جوي إضافية لأوكرانيا.