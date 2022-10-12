عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تنوي روسيا تعبئة جديدة وماذا عن لقاء بوتين وبايدن؟.. الكرملين يجيب

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف

أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد "تعبئة جديدة" للذين يتم تجنيدهم في الجيش بعد أن أفاد بعض المسؤولين الإقليميين بأنهم يكثفون جهود التعبئة.

 

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين إنه يمكنهم الرجوع لحكام المناطق كل على حدة فيما يتعلق بخططهم.

 

وحول لقاء محتمل بين بوتين وبايدن، أكد بيسكوف أنه لا مبادرات حالية من من أي من الجانبين سواء من روسيا أو الولايات المتحدة.

 

وفي سياق أخر، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية عن أمله في أن تحاسب مجموعة السبع  "نظام كييف" على الجرائم التي ارتكبتها.

هجوم حاد على الناتو|أول تعليق من الكرملين على تهديدات الغرب باستخدام النووي

تهديد مباشر| وصول أول نظام دفاعي مضاد للطائرات لأوكرانيا.. تفاصيل

وتعهدت دول مجموعة السبع يوم الثلاثاء بمواصلة توفير الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي والقانوني لأوكرانيا، مضيفة في بيان بعد دعوة القادة بأن أي استخدام من قبل روسيا من الأسلحة النووية سوف يقابل عواقب وخيمة.

وفي وقت سابق من اليوم، علق الكرملين على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، التي أدلى بها أمس، الثلاثاء، معتبرا أنها تأكيد على أن الناتو يقاتل إلى جانب أوكرانيا في صراع كييف مع روسيا.

وقال ستولتنبرج، أمس الثلاثاء، إن انتصار روسيا في أوكرانيا سيكون "هزيمة لنا جميعا".

كما علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، على تصريحات الزعماء الغربيين بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية ووصفها بأنها "تصريحات استفزازية".

وقال بيسكوف: "نعرب عن أسفنا اليومي لأن رؤساء الدول الغربية ينخرطون في خطاب نووي كل يوم"، مضيفا أن مثل هذه الممارسة "استفزازية".

وحث الأمين العام لحلف الناتو، متحدثا قبل اجتماع يستمر يومين لوزراء دفاع الحلف يومي 12 و 13 أكتوبر في بروكسل، الحلفاء على توفير أنظمة دفاع جوي إضافية لأوكرانيا.

الكرملين الرئاسة الروسية اعلان التعبئة في روسيا التعبئة في روسيا بوتين الناتو بايدن وبوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمودي ضربني بالعصا وخدرني واعتدى عليا جنسيا.. نص اعترافات طالبة الإعدادي بحلوان

كانت بتهددني بـ ريهام سعيد.. اعترافات صادمة لزوج عروس الإسماعيلية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

أسبوع قاسٍ على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

الدولار يقفز من جديد .. اعرف سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

تتيح عمرة الـ 4400 جنيه للمصريين.. ماهي منصة نسك وكيفية التسجيل عليها ؟

أبرزها مزاولة مهنة تجارية.. حالات وقف صرف المعاش طبقا للقانون الجديد

موضوعات متعلقة

هجوم حاد على الناتو|أول تعليق من الكرملين على تهديدات الغرب باستخدام النووي

أول تعليق من روسيا على تسرب نفطي في خط الأنابيب دروجبا

بعد نورد ستريم.. تسرب نفطي جديد بأحد خطوط نقل الغاز الروسي لأوروبا

هل أمريكا متورطة في الصراع بأوكرانيا؟.. الكرملين يكشف التفاصيل

تهديد ووعيد.. الكرملين يحذر الاتحاد الأوروبي من التخلي عن الطاقة الروسية

ترشيحاتنا

الاعدام ينتظره.. لاعب كمال أجسام أمريكي يقتل طليقته بطريقة مرعبة

إنفوجراف.. صندوق النقد: الاقتصاد المصري يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة

رئيس إنبي: مصطفى شلبي ضحى بأكبر العروض من أجل الزمالك

برئاسة الأردن.. بدء أعمال الاجتماع الـ87 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان العرب

بعد تصدرها التريند .. شاهد أبرز إطلالات شيرين عبد الوهاب المثيرة للجدل

تحدد شروط التعاقد|الصحة: إدارة النفايات الطبية الخطرة بسوهاج تابعة للطب الوقائي بالمديرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسود يليق بها|ابنة هيفاء وهبي تشبه والدتها بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

بعد أنباء زواجها من عمر كمال.. صورا حذفتها طليقة أحمد الفيشاوي|شاهد

بدون منشطات.. 8 طرق لزيادة الخصوبة عند النساء ورفع فرص الإنجاب

نشرة المرأة| 3 أعداء لصحة القلب والشرايين على مائدتك.. وأخطر 5 أطعمة في العالم يجب الابتعاد عنها

فيديو

ناعومي كاواسي رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائى

يد خفية.. شوبير يكشف عن مفاجأة أفسدت صفقة مارسينهو البرازيلي| فيديوجراف

تفاصيل فوز الفنان مصطفى كامل بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.. تغطية خاصة

حقيقة انتشار حالات إصابة بشلل الأطفال في مصر.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ