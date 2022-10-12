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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية: إعدام 1300 كليو و327 لتر عصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى

صوره من الحملات
صوره من الحملات


 

وكيل تعليم الدقهلية يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بإدارة غرب

قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة إن إدارة مراقبة الأغذية بالطب الوقائي، شنت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية خلال الأسبوع الماضى ، وتمكنت من المرور على 214 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.
وأكد مكين أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 117 محضر مخالفات مضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط  51 منشأة تعمل بدون ترخيص،وجرى مخاطبة الجهات المختصة لغلقها.
وتأتي تلك الحملات في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية، وضمن خطة مديرية الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وأشار وكيل الوزارة أنه تم سحب 342 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام 1369 كيلو أغذية مختلفة وما يقارب 327 لتر عصائر وزيوت  لوجود تغير في خواصها الطبيعية.لافتاً إلى استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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محافظ الدقهلية الدقهلية حملات تفتيشية صحة الدقهلية الدكتور أيمن مختار وكيل وزارة الصحة

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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بإدارة غرب

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