آكلات ومشروبات مهمة تجنبك من آلام الغازات والانتفاخ

يجب أن يكون ترطيب الجسم هو الخطوة الأولى للتخلص من الشعور بالانتفاخ والغازات، لذلك من الضروري أن نفتتح اليوم بشرب الماء بكميات قليلة ، ثم ترطيب الجسم جيدًا حتى يكون جاهزًا لهضم الطعام مرة أخرى، تذكر ألا تشرب الماء بل ترشفه.

ويعد عصير الفاكهة غير المحلى أو ماء جوز الهند.. يعد خيارًا جيدًا أيضًا، لأن تناول الفاكهة المباشرة سيضيف الكثير من الألياف إلى الجسم بعد صيام طويل، وتمنح السكريات الطبيعية الموجودة فيها الجسم طاقته المفقودة طوال اليوم كما أنها غنية أيضًا بالإلكتروليتات.

ويعتبر ماء الليمون.. أيضًا اختيارًا ممتازًا لإعداد الجسم لقبول الطعام أخيرًا بعد ساعات طويلة ، كما أنه يعيد تغذية الجسم بالعناصر الغذائية المفقودة باعتبارها غنية بمضادات الأكسدة.

شوربة الخضار المصنوعة منزليًا .. هي أيضًا بدائل صحية لإعطاء العناصر الغذائية المطلوبة للجسم.

يجب أن تكون الأطعمة المخمرة مثل اللبن الرائب هي الطعام التالي في القائمة لأنها صحية في الأمعاء.

المكسرات المنكهة أو المحمصة أو المملحة من الأشياء الجيدة عند فتح الصيام.. حفنة منها تكفي لتجديد شباب الجسم لأنها مليئة بالسعرات الحرارية والدهون الصحية. أيضا ، الريبوفلافين والزنك والمغنيسيوم وغيرها في هذه المكسرات يعطي دفعة للمغذيات التي فقدها الجسم.

وللحفاظ على الحموضة في مكانها ، تجنب الأطعمة السكرية والمقلية والمعالجة.

ويمكن اختيار الجاجري أو الشوكولاتة الداكنة بدلاً من الحلويات السكرية للإغراءات أيضًا ، ستكون الوجبة المنزلية قليلة التوابل هي الأفضل للجهاز الهضمي.