محمد رمضان يشارك متابعيه فيديو برفقة ابنته كنز ..شاهد

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا عبر خاصية الاستوري علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد رمضان في الفيديو برفقة ابنته كنز، مما نال اعجاب متابعيه.

علق الفنان اشرف زكي على تصريح علاء سلامة وكيل مجلس نقابة المهن الموسيقية بأن منح تصريح غناء محمد رمضان بطلب من نقابة الممثلين.

وقال أشرف زكي: "هذا هو القانون مادام ينتسب إلينا فنحن من نقوم بإرسال خطاب لنقابة الموسيقيين لمنحه التصريح، وهذا يحدث دائما، وآرائنا الشخصية ليس لها مكان والمهم رأى الجمهور، ومحمد رمضان لديه جمهور كبير".