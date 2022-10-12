مروان موسى يرد على تصريحات مصطفى كامل: إحنا معاك

حرص مغني الراب مروان موسى الرد على ماقاله نقيب الموسيقيين مصطفى كامل وإعلانه ان هناك إجراءات جديدة مع مغنيين الراب والمهرجانات.

وقال في فيديو عبر حسابه على إنستجرام:" أنت عارف إن أنت أخويا، وكده كده إحنا معاك في أي حاجة هتقولها، أنا معملتش حاجة والله".

وقدم مروان عدد من الأغاني منها اغنية مصورة له بجانب "شيراتون"، وهي "تيسلا"، كما أطلق في الشهور منذ بداية العام أربعة ألبومات قصيرة، أحدثها "عقد احتراف" و"فلوريدا دارك مود". كما قدم واحدة من أجمل شارات الأفلام في تراك "مكهرب".

وتعاون مروان موسى مع حميد الشاعري لأول مرة في محاولة لربط جيل التسعينيات بأغاني الراب والجيل الحالي الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

أغنية "شاب شاب" نتاج أول لقاء بين النجمين الذي استمر لمدة 8 ساعات وكانت مثمرا، وهي من كلمات وألحان مروان موسى وتوزيع حميد الشاعري.

وأحيا مغني الراب مروان موسى، حفلا، في أغسطس الماضي على مسرح الزمالك، بحضور عدد كبير من محبيه، حيث كان الازدحام مسيطرا على الحفل في أجواء من التفاعل مع الأغاني.