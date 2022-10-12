عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروان موسى يرد على تصريحات مصطفى كامل: إحنا معاك

مروان موسى
مروان موسى

 حرص مغني الراب مروان موسى الرد على ماقاله نقيب الموسيقيين مصطفى كامل وإعلانه ان هناك إجراءات جديدة مع مغنيين الراب والمهرجانات.

وقال في فيديو عبر حسابه على إنستجرام:"  أنت عارف إن أنت أخويا، وكده كده إحنا معاك في أي حاجة هتقولها، أنا معملتش حاجة والله".

وقدم مروان عدد من الأغاني منها اغنية مصورة له بجانب "شيراتون"، وهي "تيسلا"، كما أطلق في الشهور منذ بداية العام أربعة ألبومات قصيرة، أحدثها "عقد احتراف" و"فلوريدا دارك مود". كما قدم واحدة من أجمل شارات الأفلام في تراك "مكهرب".

مصطفى كامل تعقيبا على تريند "انتش واجرى": المنافسة بقت على الابتذال |فيديو

زيادة المعاشات.. مصطفى كامل يعلن مفاجأة سارة لـ الفنانين |فيديو

وتعاون مروان موسى مع حميد الشاعري لأول مرة في محاولة لربط جيل التسعينيات بأغاني الراب والجيل الحالي الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الفترة الأخيرة.

أغنية "شاب شاب" نتاج أول لقاء بين النجمين الذي استمر لمدة 8 ساعات وكانت مثمرا، وهي من كلمات وألحان مروان موسى وتوزيع حميد الشاعري.

وأحيا مغني الراب مروان موسى، حفلا، في أغسطس الماضي على مسرح الزمالك، بحضور عدد كبير من محبيه، حيث كان الازدحام مسيطرا على الحفل في أجواء من التفاعل مع الأغاني.

مروان موسى مغني الراب مروان موسى مغني الراب مغني الراب مروان نقيب الموسيقيين مصطفى كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمودي ضربني بالعصا وخدرني واعتدى عليا جنسيا.. نص اعترافات طالبة الإعدادي بحلوان

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

الإعفاء من رسوم استيراد السيارات .. الوزراء يمنح تيسيرات للمصريين فى الخارج

تضارب الأقوال.. مفاجأة في واقعة عروس الإسماعيلية تقلب موازين القضية

موضوعات متعلقة

عساك بخير وحضرة جنابك.. رابح صقر يتصدر تريند يوتيوب بأغنيتين جديدتين

أخبار الفن| محمود حميدة يضحي بأسنانه.. سر خناقة إلهام شاهين ويسرا.. وحكاية رانيا فريد شوقي والشقة المسكونة

يا بنات الحلال.. صابر الرباعي ينتظر طرح أحدث كليباته الليلة

بأغنية حزينة.. وفاء قمر تودع هيثم محمد بعد طلاقهما

عن فيلم العنكبوت.. أحمد السقا أفضل ممثل سينما بمهرجان القنوات الفضائية

عيلة اتعمل لها بلوك.. جلسة عمل بين محمد صبحي ومصممة أزياء المسرحية

أصوات عالية وحركة غريبة.. حكاية رانيا فريد شوقي والشقة المسكونة بالعفاريت

في عيد ميلاد صفاء أبو السعود.. حكاية سعد نبيهة بأغنية العيد فرحة

ترشيحاتنا

أوكرانيا تعلن إسقاط 4 طائرات روسية في 18 دقيقة

اللقاح واجب ديني.. الأزهر يحذِّر من فتاوى تحريم تطعيم شلل الأطفال بباكستان

للمصريين بالخارج .. كيف تستورد سيارة معفاة من الضرائب بعد قرار الحكومة

سد العجز في المدارس الأبرز.. ننشر جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل

التشكيل الرسمي لـ مباراة أياكس ونابولي في دوري أبطال أوروبا

بسبب فضيحة دولية .. كازاخستان تطرد سفير أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل مكرونة مع بانيه صيامي

طريقة عمل عجينة البيتزا زى المحلات

وزنك مبينزلش وثابت.. طبيب يقدم 5 نصائح تحول جسمك لألة لحرق الدهون

بعد تصدرها التريند .. شاهد أبرز إطلالات شيرين عبد الوهاب المثيرة للجدل

فيديو

كانت بتهددني .. ماذا قال زوج عروس الإسماعيلية أمام النيابة

تراجع كبير في الذهب اليوم وهذا سعر صرف الدولار بالبنوك

نزلوا عليه بالشومة.. التفاصيل الكاملة لاقتحام ثلاثة طلاب مدرسة وضرب معلم بالإسماعيلية

تفاصيل رحلة عمرة تبدأ من 4400 جنيه للمصريين .. طرق التقديم والشروط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ