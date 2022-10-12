كان لازم أشتغل رقاصة .. إطلالات أثارت الجدل لـ لوسي | شاهد

تصدرت الراقصة لوسى تريند مؤشر البحث على موقع جوجل ، بعد تحدثها عن ظروف مرض والدها ودخوله المستشفى.

وظهرت الراقصة لوسى مع الإعلامية لميس الحديدي من خلال برنامجها على إحدى القنوات الفضائية وصرحت قائلة : "كان لازم حد يشتغل في الأسرة، لأن والدي كان في المستشفى".

وتتميز الراقصة لوسى برشاقتها بالرغم من سنها ولكنها تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جسمها الممشوق.

وتتمتع الراقصة لوسى بملامح جميلة ولكنها تعتمد على وضع مساحيق الماكياج الصاخبة ذات الألوان الفاقعة من أحمر الشفاه ورسم العيون.

وتتميز الراقصة لوسى بشعرها الأشقر الذي لا تفضل تغيير لونه منذ فترة طويلة.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور الراقصة لوسى التي أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.



اليكم الصور..

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