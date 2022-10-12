عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كان لازم أشتغل رقاصة .. إطلالات أثارت الجدل لـ لوسي | شاهد

الراقصة لوسى
الراقصة لوسى

تصدرت الراقصة لوسى تريند مؤشر البحث على موقع جوجل ، بعد تحدثها عن ظروف مرض والدها ودخوله المستشفى.

وظهرت الراقصة لوسى مع الإعلامية لميس الحديدي من خلال برنامجها على إحدى القنوات الفضائية وصرحت قائلة : "كان لازم حد يشتغل في الأسرة، لأن والدي كان في المستشفى". 

وتتميز الراقصة لوسى برشاقتها بالرغم من سنها ولكنها تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة والملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جسمها الممشوق. 

وتتمتع الراقصة لوسى بملامح جميلة ولكنها تعتمد على وضع مساحيق الماكياج الصاخبة ذات الألوان الفاقعة من أحمر الشفاه ورسم العيون. 

وتتميز الراقصة لوسى بشعرها الأشقر الذي لا تفضل تغيير لونه منذ فترة طويلة. 

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور الراقصة لوسى التي أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية.
 

اليكم الصور..

095F467E-335B-415D-97D6-9F298D5D7B35
095F467E-335B-415D-97D6-9F298D5D7B35
96768FD3-6972-45D5-B2BE-7947DD740691
96768FD3-6972-45D5-B2BE-7947DD740691
1257B800-CD35-4E88-B63C-E74DD5E8683D
1257B800-CD35-4E88-B63C-E74DD5E8683D
12C8656F-857D-4715-9E88-114385B5F3FC
12C8656F-857D-4715-9E88-114385B5F3FC
2A7C56F1-D338-4B68-BA47-D7B893781F6D
2A7C56F1-D338-4B68-BA47-D7B893781F6D
253FF102-140C-4D1A-87F2-AE7652C9150C
253FF102-140C-4D1A-87F2-AE7652C9150C
D4558A73-9737-4FE4-9176-3748FB1DABA2
D4558A73-9737-4FE4-9176-3748FB1DABA2
827EBA56-4FE7-471D-AFFD-DC195328A449
827EBA56-4FE7-471D-AFFD-DC195328A449
1847FEBF-02F0-45EC-B5E5-A189560B6A2A
1847FEBF-02F0-45EC-B5E5-A189560B6A2A
25C03074-0042-483F-A119-F9DE822BC8F7
25C03074-0042-483F-A119-F9DE822BC8F7
5AD20321-A613-4241-B36F-F57CA0614827
5AD20321-A613-4241-B36F-F57CA0614827
028FDB15-E573-4D70-B751-149E40C87FC2
028FDB15-E573-4D70-B751-149E40C87FC2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمودي ضربني بالعصا وخدرني واعتدى عليا جنسيا.. نص اعترافات طالبة الإعدادي بحلوان

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

مفاجأة .. أحمد حسن : الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب الشباب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

للموظفين.. شروط الخروج على المعاش المبكر بعد تجاوز سن الخمسين بقانون الخدمة المدنية

موضوعات متعلقة

٨ أكواب فقط.. التسمم المائى يصيبك فى هذه الحالة |احذرها

هل يشكل صديد السائل المنوي خطورة على الزوجة؟

روجينا تنفي خضوعها لعملية تجميل وتوضح : "طولت شعري وبستخدم فلاتر"

صداع مؤخرة الرأس أسبابه خطيرة|تعرف عليها

الإسعافات الأولية لعلاج التهاب اللثة فى المنزل|مكونات طبيعية

أنيقة وملفتة.. شاهد إطلالات مى عمر خلال أسبوع الموضة بباريس

سالي عبد السلام بصورة جديدة من شهر العسل| شاهد

بعد أزمة بنطلونها الممزق.. شاهيناز تصدم الجمهور بصورة جديدة|شاهد

ترشيحاتنا

كين يقود تشكيل توتنهام أمام إينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

باحثة بالمصري للدراسات : طرد إبراهيم الزيات من ألمانيا ضربة قوية للجماعة الإرهابية

عيَّاد: شكر الطعام يجب أن يكون بالمحافظة عليه لا بالإسراف فيه وهدره

التموين : اعتمادات مالية لمستوردي القمح لإنتاج الدقيق الحر

التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تقدم كبير.. إيران تعلق على تخلي روسيا والصين عن الدولار الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان لازم أشتغل رقاصة .. إطلالات أثارت الجدل لـ لوسي | شاهد

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل مكرونة مع بانيه صيامي

طريقة عمل عجينة البيتزا زى المحلات

وزنك مبينزلش وثابت.. طبيب يقدم 5 نصائح تحول جسمك لألة لحرق الدهون

فيديو

“خناقة التختة الأولى”.. سيدتان تقتحمان مدرسة في الغربية والمديرية تحقق |فيديوجراف

أقوالها تضاربت .. مفاجأة في التحقيقات مع عروس الإسماعيلية

كانت بتهددني .. ماذا قال زوج عروس الإسماعيلية أمام النيابة

تراجع كبير في الذهب اليوم وهذا سعر صرف الدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ