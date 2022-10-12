أحد أهالي سيناء : الرئيس السيسي يبذل مجهودات كبيرة لتعمير أرض الفيروز ..فيديو

أبدى محمد سلامة عطية أحد أهالي سيناء، سعادته بما يحدث على أرض سيناء من تطوير ومشروعات تخدم المواطن مثل إنشاء مدينة بورسعيد الجديدة.

وقال سلامة في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" بعض الأماكن في سيناء وبورسعيد كانت صحراء فقط ".

وتابع محمد سلامة :" الرئيس السيسي يبذل مجهودات كبيرة من أجل تعمير سيناء وبورسعيد ".

واكمل محمد سلامة :" يتم العمل على تنفيذ مدنية بورسعيد الجديدة"، مضيفا:" مكناش نحلم إنه يتم تحويل الصحراء إلى مدينة جديدة متكاملة".

ولفت محمد سلامة :" يتم إنشاء وحدات سكنية ومحطات تحلية وجامعات أهلية وتكنولوجية"، مضيفا:" نفتخر بهذا الجهد العظيم ".