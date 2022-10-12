عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد أهالي سيناء : الرئيس السيسي يبذل مجهودات كبيرة لتعمير أرض الفيروز ..فيديو

محمد سلامة
محمد سلامة

أبدى محمد سلامة عطية أحد أهالي سيناء، سعادته بما يحدث على أرض سيناء من تطوير ومشروعات تخدم المواطن  مثل إنشاء مدينة بورسعيد  الجديدة.

 

txt

محطة تحلية بورسعيد الجديدة: ننتج 150 ألف متر مكعب يوميا

txt

نائب محافظ بورسعيد: سلام مصر مدينة من الجيل الرابع في قلب سيناء..فيديو

وقال سلامة  في  حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"  بعض الأماكن في سيناء وبورسعيد كانت صحراء فقط ".

 وتابع محمد سلامة :" الرئيس السيسي يبذل مجهودات  كبيرة من أجل تعمير سيناء وبورسعيد ".

 واكمل محمد سلامة :"  يتم العمل على تنفيذ مدنية بورسعيد  الجديدة"، مضيفا:" مكناش نحلم إنه يتم تحويل الصحراء إلى مدينة جديدة متكاملة".

 ولفت محمد سلامة :" يتم إنشاء وحدات سكنية ومحطات تحلية وجامعات أهلية وتكنولوجية"، مضيفا:" نفتخر بهذا الجهد العظيم ".

سيناء بورسعيد السيسي مشروعات اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمودي ضربني بالعصا وخدرني واعتدى عليا جنسيا.. نص اعترافات طالبة الإعدادي بحلوان

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

مفاجأة .. أحمد حسن : الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب الشباب

للموظفين.. شروط الخروج على المعاش المبكر بعد تجاوز سن الخمسين بقانون الخدمة المدنية

ترشيحاتنا

تشكيل بايرن ميونخ أمام فيكتوريا بلزن بـ دوري أبطال أوروبا

كين يقود تشكيل توتنهام أمام إينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

باحثة بالمصري للدراسات : طرد إبراهيم الزيات من ألمانيا ضربة قوية للجماعة الإرهابية

عيَّاد: شكر الطعام يجب أن يكون بالمحافظة عليه لا بالإسراف فيه وهدره

التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تقدم كبير.. إيران تعلق على تخلي روسيا والصين عن الدولار الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان لازم أشتغل رقاصة .. إطلالات أثارت الجدل لـ لوسي | شاهد

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل مكرونة مع بانيه صيامي

طريقة عمل عجينة البيتزا زى المحلات

وزنك مبينزلش وثابت.. طبيب يقدم 5 نصائح تحول جسمك لألة لحرق الدهون

فيديو

“خناقة التختة الأولى”.. سيدتان تقتحمان مدرسة في الغربية والمديرية تحقق |فيديوجراف

أقوالها تضاربت .. مفاجأة في التحقيقات مع عروس الإسماعيلية

كانت بتهددني .. ماذا قال زوج عروس الإسماعيلية أمام النيابة

تراجع كبير في الذهب اليوم وهذا سعر صرف الدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ