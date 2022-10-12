عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف صادم.. عضو بالكونجرس الأمريكي يتهم الناتو بتأجيج الصراع في أوكرانيا

أمريكا وأوكرانيا
أمريكا وأوكرانيا

اتهم عضو الكونجرس الأمريكي، بول جوسار، حلف شمال الأطلسي “الناتو” بتأجيج الصراع في أوكرانيا بشكل متعمد.

وكتب جوسار في تغريدة علي “تويتر”: “قيادة حلف الناتو لا تريد توفير أي طرق للفرار.. إنهم لا يحاولون حتى تقليل درجة التوتر في الوضع بين أوكرانيا وروسيا.. يجب أن نتخلى عن الموت والدمار غير الضروريين".

وأضاف أن أي شخص يحاول تقديم طريقة سلمية لحل النزاع يتعرض للانتقاد على الفور. 

واستشهد جوسار بقصة الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، والانتقادات التي تعرض لها بعد خطته للسلام بين روسيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق، قالت عضوة الكونجرس السابقة، تولسي جابارد، إن سياسات الرئيس جو بايدن وإدارته تدفع بـ أمريكا والعالم إلى حافة الإبادة النووية.

ردا على التهديدات.. روسيا: أمريكا على علم بأهداف قواتنا النووية الانتقامية

كارثة كبرى لـ البنتاجون.. أمريكا عاجزة أمام صواريخ روسيا

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قالت جابارد: “القرارات التي اتخذها الرئيس بايدن وقادة الكونجرس تدفعنا بنشاط إلى حافة الإبادة النووية، قد يكون لديهم مخابئ حيث يمكنهم الاختباء، لكن، نحن الأمريكيين ليس لدينا مأوى، لا مكان يمكننا الذهاب إليه، حيث يمكننا هربنا. سنضطر الى مواجهة العواقب".

وانتقدت جابارد القيادة الحالية للحزب الديمقراطي، واصفة إياها بـ"العقائديين المتعصبين الذين يكرهون الحرية”.

وفي رأيها، تتعارض تصرفات الحزب مع القيم الأمريكية المنصوص عليها في الدستور، بما في ذلك الحق في حرية التعبير. 

كما أشارت إلى أن قيادة الحزب "ستبذل قصارى جهدها لإسكات كل من لا يتفق مع موقفها".

وبالأمس، أعلنت جابارد قرارها بالانسحاب من الحزب الديمقراطي.

كانت تولسي جابارد تنافس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 خلال الانتخابات الداخلية بالحزب الديمقراطي. 

أوكرانيا روسيا الناتو الكونجرس إيلون ماسك روسيا وأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمودي ضربني بالعصا وخدرني واعتدى عليا جنسيا.. نص اعترافات طالبة الإعدادي بحلوان

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

الأهلي خارج الموضوع.. خبير لوائح يحدد المسؤول عن غرامة كهربا

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022

مفاجأة .. أحمد حسن : الزمالك يتعاقد مع نجم منتخب الشباب

للموظفين.. شروط الخروج على المعاش المبكر بعد تجاوز سن الخمسين بقانون الخدمة المدنية

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض : بايدن لا ينوي لقاء بوتين

نثق في بوتين.. الأوروبيون غاضبون من تصريحات فون دير لاين حول روسيا

ردا على التهديدات.. روسيا: أمريكا على علم بأهداف قواتنا النووية الانتقامية

وزير الدفاع الأمريكي: نأخذ تصريحات بوتين النووية على محمل الجد

الغرب يرتكب خطأ| المعارضة الروسية تحذر: بوتين جاد في استخدام الأسلحة النووية

أوكرانيا تعلن إسقاط 4 طائرات روسية في 18 دقيقة

بسبب فضيحة دولية .. كازاخستان تطرد سفير أوكرانيا

الجبير: السعودية تنحاز لمحاولة ضمان استقرار أسواق النفط

ترشيحاتنا

تشكيل بايرن ميونخ أمام فيكتوريا بلزن بـ دوري أبطال أوروبا

كين يقود تشكيل توتنهام أمام إينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

باحثة بالمصري للدراسات : طرد إبراهيم الزيات من ألمانيا ضربة قوية للجماعة الإرهابية

عيَّاد: شكر الطعام يجب أن يكون بالمحافظة عليه لا بالإسراف فيه وهدره

التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تقدم كبير.. إيران تعلق على تخلي روسيا والصين عن الدولار الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان لازم أشتغل رقاصة .. إطلالات أثارت الجدل لـ لوسي | شاهد

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل مكرونة مع بانيه صيامي

طريقة عمل عجينة البيتزا زى المحلات

وزنك مبينزلش وثابت.. طبيب يقدم 5 نصائح تحول جسمك لألة لحرق الدهون

فيديو

“خناقة التختة الأولى”.. سيدتان تقتحمان مدرسة في الغربية والمديرية تحقق |فيديوجراف

أقوالها تضاربت .. مفاجأة في التحقيقات مع عروس الإسماعيلية

كانت بتهددني .. ماذا قال زوج عروس الإسماعيلية أمام النيابة

تراجع كبير في الذهب اليوم وهذا سعر صرف الدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ