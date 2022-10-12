اعتراف صادم.. عضو بالكونجرس الأمريكي يتهم الناتو بتأجيج الصراع في أوكرانيا

اتهم عضو الكونجرس الأمريكي، بول جوسار، حلف شمال الأطلسي “الناتو” بتأجيج الصراع في أوكرانيا بشكل متعمد.

وكتب جوسار في تغريدة علي “تويتر”: “قيادة حلف الناتو لا تريد توفير أي طرق للفرار.. إنهم لا يحاولون حتى تقليل درجة التوتر في الوضع بين أوكرانيا وروسيا.. يجب أن نتخلى عن الموت والدمار غير الضروريين".

وأضاف أن أي شخص يحاول تقديم طريقة سلمية لحل النزاع يتعرض للانتقاد على الفور.

واستشهد جوسار بقصة الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، والانتقادات التي تعرض لها بعد خطته للسلام بين روسيا وأوكرانيا.

وفي وقت سابق، قالت عضوة الكونجرس السابقة، تولسي جابارد، إن سياسات الرئيس جو بايدن وإدارته تدفع بـ أمريكا والعالم إلى حافة الإبادة النووية.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قالت جابارد: “القرارات التي اتخذها الرئيس بايدن وقادة الكونجرس تدفعنا بنشاط إلى حافة الإبادة النووية، قد يكون لديهم مخابئ حيث يمكنهم الاختباء، لكن، نحن الأمريكيين ليس لدينا مأوى، لا مكان يمكننا الذهاب إليه، حيث يمكننا هربنا. سنضطر الى مواجهة العواقب".

وانتقدت جابارد القيادة الحالية للحزب الديمقراطي، واصفة إياها بـ"العقائديين المتعصبين الذين يكرهون الحرية”.

وفي رأيها، تتعارض تصرفات الحزب مع القيم الأمريكية المنصوص عليها في الدستور، بما في ذلك الحق في حرية التعبير.

كما أشارت إلى أن قيادة الحزب "ستبذل قصارى جهدها لإسكات كل من لا يتفق مع موقفها".

وبالأمس، أعلنت جابارد قرارها بالانسحاب من الحزب الديمقراطي.

كانت تولسي جابارد تنافس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 خلال الانتخابات الداخلية بالحزب الديمقراطي.