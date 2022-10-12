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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فضائح كبيرة .. بايدن يعلق على جرائم نجله ومشاكله القانونية

جو بايدن ونجله هانتر
جو بايدن ونجله هانتر بايدن

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يثق في ابنه هانتر لأنه يواجه مشاكل قانونية بسبب جرائم ضريبية مزعومة وبيانات كاذبة تتعلق بشراء سلاح.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، “أنا واثق من أن ما يقوله ويفعله يتسق مع ما يحدث”.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأسبوع الماضي أن عملاء فيدراليين أمريكيين جمعوا أدلة كافية لاتهام هانتر بايدن بارتكاب جرائم ضريبية والإدلاء ببيانات كاذبة تتعلق بشراء سلاح.

وقال التقرير إن التحقيق في الاحتيال الضريبي يدور حول ما إذا كان هانتر بايدن فشل في الإعلان عن الدخل من الشركات المحلية والأجنبية.

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كما وجد عملاء فيدراليون أن هانتر بايدن كذب عندما ملأ استمارة قبل الحصول على مسدس في عام 2018. 

وأوضح التقرير أنه بإعلانه أنه لم يكن “مستخدما غير قانوني” أو مدمنا على الماريجوانا ومضادات الاكتئاب الأخرى، فقد ناقض نفسه على أنه اعترف مسبقا باستخدام الكوكايين.

وسيقرر المدعي العام الأمريكي لولاية ديلاوير، الذي رشحه الرئيس السابق دونالد ترامب، ما إذا كان سيعطي الضوء الأخضر للاتهامات الموجهة إلى نجل بايدن، الذي يخضع للتحقيق منذ عام 2018.

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