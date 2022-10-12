بـ 3 ملايين و500 ألف جنيه .. حقيقة بيع شقة سمير صبري

تداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشقة الفنان الراحل سمير صبري، على أحد جروبات العقارات وكتب أنها معروضة للبيع بمبلغ 3 ملايين و500 ألف جنيه.

وتواصل صدى البلد مع محمد التركي مخرج برنامج سمير صبري وقال إن الصور المعروضة شقة الفنان الراحل سمير صبري لكن أمر البيع لا أعلم عنه شيئا.

وكشف محمد التركي مخرج برنامج الراحل سمير صبري عن حقيقة وجود ابن له الذي كان دائما يقدم تصريحات متضاربة بشأنه في وسائل الإعلام.

وأكد محمد التركي الذي كان مقربا من سمير صبري في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد على أنه طوال عشرته للفنان الراحل لم يظهر أية دلالة على وجود ابنه له، ولم يظهر منذ الوفاة، ولم يحضر العزاء.

وأوضح مخرج برنامج سمير صبري أنه لا يعلم سبب تحدث الفنان الراحل عن وجود ابن له والغرض من ذلك، لكنه حاليا يعلم أن أقاربه قاموا بتحريك قضايا بالفعل للحصول على حقهم في ميراثه لعدم وجود ورثة شرعيين له سواء أبناء أو زوجات.

وكشف محمد التركي الذي كان مقربا للغاية من سمير صبري خاصة قبل رحيله، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه لم يكن مقتنعا بقرب الأجل لذا لم يكتب وصية أو يوضح لمن تذهب مقتنياته من بعده.

وأشار مخرج برنامج ذكرياتي إلى أنه منذ فترة قريبة أثير حديث حول مصير كنوز الإذاعة التي كانت بحوزة الفنان سمير صبري، التسجيلات الخاصة التي كان يمتلكها، وتواصل معه البعض للتباحث حول كيفية الاستفادة منها.

لكن أكد على أنه طوال سنوات عشرته للراحل سمير صبري لم يشاهد أيا من هذه المقتنيات وأن المكتبة المزعومة غير موجودة، ولو كانت متاحة فإن برنامجه أولى بها.

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