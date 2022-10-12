رقم مفاجئ | اِعرف أسعار السيارات الكهربائية بالجنيه المصري .. فيديو

أكد المهندس جمال عسكر خبير السيارات وهندسة الطرق، أن مصر فى فترة من الفترات كانت ستقوم بتجميع السيارات، مؤكدًا أن مصر كان لديها هرم رابع فى عالم السيارات ولكن هذا كان فى الستينيات.

وأضاف خلال حواره ببرنامج رأى عام المذاع على قناة تن، أن السيارة الكهربائية حلم العالم، وأن مصر تمتلك مكون البطارية، وهذا يعنى امتلاك 55% من ثمن السيارة الأصلية.

وتابع أنه فى مصر نحتاج لصناعة البطارية الكهربائية، و السيارة الكهربائية، و توفير مكان لـ إعادة تدوير البطارية و شحن البطارية، ويجب معرفة طريق دفن البطارية فى حالة انتهاء مدتها.

وكشف أنه كان فى رحلة لـ الكويت، وبعد انتهاء صلاحية البطارية تم إرسالها لليابان، وذلك لآن هناك مشكلة فى حالة تركها بدون دفن.

وأوضح أن الصين عملاق الصناعة بالعالم فى صناعة السيارات، فكل ثلاث سيارات كهربائية بالعام منهم 2 من الصين.

وكشف أن هناك ثلاث شرائح لـ السيارات الكهربائية، الأولى من 300 لـ 350 ألف جنيه، و الثانية من 500 لـ 700 ألف، والثالثة من مليون ونصف لـ ثلاث ملايين.

وأوضح أن مصر لديها مصانع بها أشخاص لا تعمل، ولدينا أن نعمل من أجل الصناعة.