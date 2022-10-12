أفكار وابتكار.. وزيرة البيئة: انبهرت بـ نموذج محاكاة جامعة القاهرة لقمة المناخ

أبدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، سعادتها بالمشاركة في فعاليات نموذج محاكاة طلاب جامعة القاهرة للدورة الـ 27 من مؤتمر الدول الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "COP27"

وقالت ياسمين فؤاد في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" انا سعيدة بتقسييم الأدوار في المحاكاة كما يجب وكما يتم في افتتاح مؤتمر المناخ الفعلي ".

وتابعت ياسمين فؤاد :" وجدت ثقة وإحساس بالمسؤولية بين كل طالب تحدث في نموذج المحاكاة ".

واكملت ياسمين فؤاد :" انبهرت بما رأيته في نموذج محاكاة قمة المناخ، وحضرت الجلسة العامة لفعاليات نموذج المحاكاة".

ولفتت ياسمين فؤاد :" هناك فوائد كثيرة من نماذج المحاكاة التي تستهدف زيادة الوعي بقمة المناخ والتغير المناخي "، مضيفة:" رأينا ابتكارات وافكار من الشباب للتعبير عن تغير المناخ وإعادة تدوير المخلفات والبلاستيك ".