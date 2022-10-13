شعبة التدخين: 700 مليون دولار حجم ما تستورد الدولة من التبغ

لدينا اربع شركات تنتج سجائر

أكد ابراهيم امبابي رئيس شعبة التدخين باتحاد الصناعات، أن تجارة وزراعة التبع تتضرر عالميا بسبب الازمات الاقتصادية وتوقف سلاسل الإمداد، مضيفا أن التدخين مسؤلية كل مدخن، ولا يجب أن يضر من حوله.



وأضاف إبراهيم إمبابي، في حوار عبر سكايب مع الاعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاربعاء، أن من الصعب زراعة التبغ في مصر، والسبب لهذا الأمر هو مواصفات التربة وظروف المناخ.

لدينا اربع شركات تنتج سجائر



تابع ابراهيم امبابي رئيس شعبة التدخين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن نستورد من ٥٠٠ إلى ٧٠٠ مليون دولار سنويا من التبغ، لافتا إلى أن لدينا اربع شركات تنتج سجائر، وباقي الشركات في مصر تنتج معسل.