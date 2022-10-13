عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لدينا اربع شركات تنتج سجائر

شعبة التدخين: 700 مليون دولار حجم ما تستورد الدولة من التبغ

تبغ
تبغ

أكد ابراهيم امبابي رئيس شعبة التدخين باتحاد الصناعات، أن تجارة وزراعة التبع تتضرر عالميا بسبب الازمات الاقتصادية وتوقف سلاسل الإمداد، مضيفا أن التدخين مسؤلية كل مدخن، ولا يجب أن يضر من حوله. 

 

txt

رئيس الشرقية للدخان: طرح منتج إلكتروني بـ 5 نكهات بنظام التبغ المسخن


وأضاف إبراهيم إمبابي، في حوار عبر سكايب مع الاعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاربعاء، أن من الصعب زراعة التبغ في مصر، والسبب لهذا الأمر هو مواصفات التربة وظروف المناخ. 

 

لدينا اربع شركات تنتج سجائر


تابع ابراهيم امبابي رئيس شعبة التدخين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن نستورد من ٥٠٠ إلى ٧٠٠ مليون دولار سنويا من التبغ، لافتا إلى أن لدينا اربع شركات تنتج سجائر، وباقي الشركات في مصر تنتج معسل.

 

 

إبراهيم إمبابي زراعة التبغ التبغ الأزمات الاقتصادية سلاسل الامداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهرين بنت بنوت.. والد عريس الإسماعيلية : قالت لابني إحنا زي بعض

كلامي يشهد عليه ربنا .. والد عريس الإسماعيلية يكشف معلومة خفية |فيديو

بث مباشر.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان (0-0) في دوري أبطال أوروبا

قفزة جديدة في أسعار الأرز.. اِعرف الكيلو وصل كام بالأسواق اليوم

لم يحدث في أي نادٍ بالعالم.. شوبير يفتح النار على الإسماعيلي

إعلامي يؤكد: الأهلي لن يدفع غرامة كهربا لـ الزمالك

بث مباشر مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا رابط بدون تقطيع

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

رئيس الشرقية للدخان: طرح منتج إلكتروني بـ 5 نكهات بنظام التبغ المسخن

ترشيحاتنا

صندوق النقد: أوكرانيا ستحتاج مساعدات خارجية أكثر من 3 مليار دولار

سعر الذهب اليوم في مصر 13-10-2022

هل يجوز الصيام بنية إنقاص الوزن .. الإفتاء توضح الشروط

بيان عاجل من السعودية بشأن موقف أمريكا من قرارات أوبك+ الأخيرة

شككت في رجولته.. سر يكشف واقعة ضرب عروس الإسماعيلية من زوجها|اعرف التفاصيل

كرم جبر: رسائل السيسي للشهداء تؤكد تقدير الدولة لهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ساندى علي تثير ضجة بإطلالة من باريس|شاهد

طريقة عمل ستربس الدجاج الموفرة.. أحلى من المطاعم

طبيب يفجر مفاجأة عن مكونات سندوتشات اللحوم الباردة والمصنعة |احذرها

بيع كرسي أثري من الصين بـ 320 مليون جنيه.. لن تصدق تاريخه العريق

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ