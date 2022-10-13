كرم جبر: رسائل السيسي للشهداء تؤكد تقدير الدولة لهم

قدم الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، التحية والتقدير والاحترام للشهداء وأسرهم.

وقال كرم جبر، في حوار مع الاعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الاربعاء، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي للشهداء تؤكد تقدير الدولة لهم، مصيفا أن أبناء الشهداء في قلب الدولة المصرية.

الدولة توفر كل الإمكانيات لهم

وأضاف الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن طلاب أكاديمية الشرطة تلقوا تدريبات على أعلى مستوى ويتسلحون بالعلم، لافتا إلى أن الدولة توفر كل الإمكانيات لهم.