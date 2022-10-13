جائزة نوبل.. ما هو مجال التشابك الكمي الأعقد من الفيزياء

كشف الدكتور شعبان خليل المدير المؤسس لمركز الفيزياء النظرية في مدينة زويل، تفاصيل الفوز بجائزة نوبل للفيزياء هذا العام.

وقال شعبان خليل، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى، مساء الأربعاء، إن هذه الجائزة ذهبت إلى مجال التشابك الكمي، وهو مجال من أعقد ما نراه في الفيزياء.

وأضاف الدكتور شعبان خليل المدير المؤسس لمركز الفيزياء النظرية في مدينة زويل، أن ميكانيكا الكم صعبة الفهم على غير المتخصصين بل أيضا صعبة على المتخصصين ، وهي نظرية مستقرة ساهمت في تطور معرفى وتكنولوجى بعيد المدى وأخره ما حدث في بدايات الثمانينيات القرن الماضى وحصلوا عليها على نوبل الآن.

ميكانيكا الكم غير مفهومة للعلماء

وأشار الدكتور شعبان خليل المدير المؤسس لمركز الفيزياء النظرية في مدينة زويل، إلى أن ميكانيكا الكم غير مفهومة للعلماء، فهي نظزية في الفيزياء لدراسة الجسيمات الذرية ودون الذرية.







