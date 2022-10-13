عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جائزة نوبل.. ما هو مجال التشابك الكمي الأعقد من الفيزياء

مدينة زويل
مدينة زويل

كشف الدكتور شعبان خليل المدير المؤسس لمركز الفيزياء النظرية في مدينة زويل، تفاصيل الفوز بجائزة نوبل للفيزياء هذا العام.

 

txt

اعتماد برنامجي الفيزياء الحيوية الطبية والإحصاء الرياضي بعلوم سوهاج

وقال شعبان خليل، خلال برنامج معكم، المذاع على قناة سى بى سى، مساء الأربعاء، إن هذه الجائزة ذهبت إلى مجال التشابك الكمي، وهو مجال من أعقد ما نراه في الفيزياء.
وأضاف الدكتور شعبان خليل المدير المؤسس لمركز الفيزياء النظرية في مدينة زويل، أن ميكانيكا الكم صعبة الفهم على غير المتخصصين بل أيضا صعبة على المتخصصين ، وهي نظرية مستقرة ساهمت في تطور معرفى وتكنولوجى بعيد المدى وأخره ما حدث في بدايات الثمانينيات القرن الماضى وحصلوا عليها على نوبل الآن.

 

ميكانيكا الكم غير مفهومة للعلماء

 

وأشار الدكتور شعبان خليل المدير المؤسس لمركز الفيزياء النظرية في مدينة زويل، إلى أن ميكانيكا الكم غير مفهومة للعلماء، فهي نظزية في الفيزياء لدراسة الجسيمات الذرية ودون الذرية. 
 



 

شعبان خليل الفيزياء النظرية مدينة زويل زويل جائزة نوبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهرين بنت بنوت.. والد عريس الإسماعيلية : قالت لابني إحنا زي بعض

بث مباشر.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان (0-0) في دوري أبطال أوروبا

كلامي يشهد عليه ربنا .. والد عريس الإسماعيلية يكشف معلومة خفية |فيديو

قفزة جديدة في أسعار الأرز.. اِعرف الكيلو وصل كام بالأسواق اليوم

السماح له باللعب.. مفاجأة جديدة فى غرامة كهربا للزمالك

كولر يفاجئ نجم الأهلي بقرار صادم .. تفاصيل

بث مباشر مباراة ليفربول ورينجرز في دوري أبطال أوروبا رابط بدون تقطيع

بـ 3 ملايين و500 ألف جنيه .. حقيقة بيع شقة سمير صبري

موضوعات متعلقة

مدينة زويل: البحث العلمي دوره مهم في تحقيق التنمية المستدامة.. فيديو

ترشيحاتنا

انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميًا

لماذا ارتفع سعر الدولار في البنوك ؟.. أستاذ اقتصاد يجيب

مجلس التعاون الخليجي يرحب ببيان السعودية حول أوبك +

بعد صدور تقرير أوبك.. خسائر هائلة في أسعار النفط

التخطيط العمراني: انطلقنا في 40 مدينة لتوفير المسكن لكل شرائح المجتمع.. فيديو

بايدن: تصويت الأمم المتحدة ضد روسيا رسالة قوية لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فتة فريك بالموزة.. غير تقليدية و شهية

طبيب يحذر هذه الفئات من الجلطات فترات تغيير الفصول| تفاصيل

أنيقة وراقية.. الملكة رانيا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

رداء مخيف وفأس.. قصة الجلاد الذي أعدم 514 شخصًا بدم بارد بإيطاليا

فيديو

شروط التصالح في مخالفات البناء والفئات المحظورة.. شاهد

لانشون وبسطرمة وفراخ مسلوقة.. بواقي طعام على الأرصفة تهدد بأزمة صحية |فيديوجراف

«لسانه يزداد طولا».. تعرف على قصة معاناة أطول رجل في غانا «فيديوجراف»

فصول الخدمات المسائية .. التعليم تعلن نظام تقييم طلاب 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

محمود أبو حبيب

في ذكرى مولده .. حلاوة سيرته قبل حلاوة المولد

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

اﻟﻤﺰﻳﺪ