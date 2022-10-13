هوندا بايلوت موديل 2022.. سعرها ومواصفاتها في السعودية | صور

تقدم العلامة التجارية اليابانية هوندا مجموعة من السيارات الفاخرة في السوق السعودية، وخاصة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، ومن أبرزها السيارة هوندا بايلوت موديل 2022.

هوندا بايلوت موديل 2022

مواصفات السيارة هوندا بايلوت موديل 2022

تعتمد السيارة هوندا بايلوت موديل 2022 على محرك مكون من 6 أسطوانات، يضخ قوة تصل الى 280 حصانًا، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، و 355 نيوتن/نيوتن من عزم الدوران، ويقترن المحرك بناقل أوتوماتيكي يتألف من 9 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأربعة بنظام الدفع الرباعي للعجلات.

هوندا بايلوت موديل 2022

وينطلق بالسيارة من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 8.2 ثانية، وصولاً إلى سرعة قصوى تبلغ 175 كيلومتر في الساعة، ويصل استهلاكها من الوقود لـ 10.8 كم/لتر .

هوندا بايلوت موديل 2022

يتميز التصميم الخارجي المحدث للسيارة هوندا بايلوت موديل 2022 بالقوة والرقي، ويمنح السيارة مظهر سيارة SUV عائلية وعصرية، حيث تأتي السيارة بتصميم أمامي مزود بشبكة أمامية فاخرة، مع لمسات قوية من الكروم، كما حصلت السيارة على مصابيح LED للقيادة النهارية (DRL) بشكل قياسي كما جاءت حجرات مصابيح الضباب بحجم كبير وأصبحت مدمجة بالكامل في الصادم الأمامي .

هوندا بايلوت موديل 2022

أسعار السيارة هوندا بايلوت موديل 2022

هوندا بايلوت موديل 2022 الفئة الأولى EX بسعر 160,885 ريال.

هوندا بايلوت موديل 2022 الفئة الثانية EX-Lدفع رباعي بسعر 185,035 ريال.

هوندا بايلوت موديل 2022 الفئة الثالثة SE بسعر 190,785 ريال.

هوندا بايلوت موديل 2022 الفئة الرابعة دفع رباعي بسعر 203,435 ريال.