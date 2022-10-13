الهيشري: إنرامو سجل في الأهلي 2010 باليد.. وفضل أحرز هدف بنفس الطريقة..فيديو



استعاد وليد الهيشري نجم منتخب تونس والترجي والاتحاد المنسيتيري السابق، ذكريات عبور الترجي على الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2010.



وتابع الهشري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، اتهزمنا في مباراة الذهاب، ومحمد فضل سجل هدف في الترجي بيده، مايكيل إنرامو سجل الهدف في الأهلي بيده، لكنه سلف ودين، لعبت هذه المباراة، في الأول لما أشاهد أن إنرامو سجل الهدف بيده، لكن في الفيديو الأمر تم حسمه.



وأكمل الهيشري، خلاصة الموضوع، محمد فضل سجل بإيده وإنرامو سجل هو الآخر بيده، كان إنرامو سوبر مان في هذه المباراة.



وأتم، مقابلة الأهلي والترجي، كنا سننهزم في لقاء الذهاب 3 أو 4 أهداف وخرجنا فيها بأقل الأضرار، بعدما سجل أسامة الدراجي هدف تقليص الفارق في القاهرة، وفوزنا على الأهلي في مباراة الإياب، قبل أن ننهزم أمام مازيمبي الكونغولي في النهائي ونخسر الكأس،

لكن أقصينا الأهلي من دور المجموعات 2011، وتوجنا باللقب أمام الوداد في النهائي.