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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سوبر الأهلي والزمالك السبب .. منتخب مصر الأولمبي في ورطة أفريقية

مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره من إيسواتيني في المرحلة الثانية من تصفيات أفريقيا بعدما تم إعفاؤه من الدور الأول، وفي حالة تخطي منتخبنا هذا الدور سيواجه الفائز من زامبيا وسيراليون في الدور الثالث والأخير من التصفيات خلال مارس 2023.

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موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي 

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يفيد بإقامة مباراة منتخب مصر الأولمبي مع إبسواتيني بملعب الأخير يوم 23 أكتوبر الجاري، فى ذهاب الدور الثاني للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، بينما تقام مباراة الإياب باستاد الإسكندرية يوم 30 أكتوبر.

ويتأهل الفائز من مواجهة منتخب مصر الأولمبي مع الفائز من إيسواتيني وبوتسوانا للدور الثالث والأخير من التصفيات والذي سيتواجه مع الفائز من المباراة الأخرى بين سيراليون وزامبيا.

ويشارك في النسخة الرابعة من كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والمقامة في المغرب، 8 منتخبات رفقة منتخب مصر الأولمبي ويتأهل 3 فرق إلى  أولمبياد باريس 2024، فيما يخوض صاحب المركز الرابع مع صاحب المركز الرابع من تصفيات آسيا.

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أزمة السوبر المصري 

يواجه الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالي أزمة حقيقية قبل خوض مباراتي إيسواتيني في ضربة البداية بتصفيات أمم افريقيا .

مكمن الأزمة يتمثل فى فقدان ميكالي عناصر الأهلي والزمالك فى صفوف منتخب مصر الأولمبي الذين يمثلون القوام الأساسي للفراعنة نظرا لمشاركتهم في مباراة السوبر المصري الذي يجمع بين النادى الأهلي والزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري فى الإمارات.

ويتمسك الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة جوسفالدو فيريرا بخدمات مدافعه الشاب حسام عبد المجيد وسيد عبدالله نيمار باعتبارهما من الركائز الأساسية فى القلعة البيضاء إلى جانب محمد طارق. 

فيما يمتلك النادي الأهلي العديد من اللاعبين في صفوف منتخب مصر الأولمبي يأتي فى مقدمتهم مصطفى سعد ميسي ومحمد أشرف ومحمد مغربي .

ويسعي ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي الى التنسيق مع الأجهزة الفنية لفرق الأهلي والزمالك وبيراميدز فى ظل مشاركة الأندية الثلاثة في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية. 

وشهدت مباراتي منتخب مصر الأولمبي الودية أمام منتخب بنين، مكاسب عديدة إلى جانب بعض السلبيات التى تعهد روجيرو ميكالي، المدير الفني، بمعالجتها.

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مكاسب منتخب مصر الأولمبي

يعتبر محمد أشرف، الظهير الأيسر لـ منتخب مصر الأولمبي، أبرز مكاسب مباراة بنين الودية الأولى نظرا لتميزه في تسديد الركلات الحرة، إضافة إلى تمتعه بالثقة في الأداء.

ثنائية أسامة فيصل وأحمد سيد غريب فى صفوف منتخب مصر الأولمبي باتت واضحة خلال اللقاء الودي، ثم أحمد شريف، ونجحوا فى تهديد دفاعات منتخب بنين وأهدروا العديد من الفرص المحققة.

تعد مباراتي منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب بنين الظهور الأول للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، من أجل التعرف على مستوى أداء لاعبي أوليمبي الفراعنة والوقوف على القوام الأساسي للفريق خلال الفترة القادمة.

مباراتي منتخب مصر الأولمبي الودية أمام بنين بمثابة فرصة حقيقية للمدرب البرازيلي لوضع يده على الأخطاء ومعالجتها عن قرب فى قادم الأيام.

 كما شهدت مباراتي منتخب مصر الأولمبي أمام بنين عودة الروح إلى لاعبي الفراعنة من أجل حجز مكان فى تشكيلة البرازيلى روجيرو ميكالي في قادم الايام.

ومن أبرز الإيجابيات أيضا اتباع ميكالي اسلوب الضغط الهجومي فى وديتي منتخب مصر الأولمبي ونظيره منتخب بنين.

عودة مصطفى سعد بعد تعرضه الى الاصابة فى اللقاء الودي ومشاركته فى تحقيق الفوز بثنائية نظيفة كانت ضمن إيجابيات اللقاء الودى الثاني حيث اطمأن الجهاز الفنى على مدى جاهزية اللاعب الفنية والبدنية. 

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