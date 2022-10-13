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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد نجاح "صبايا الشمس".. ريهام سعيد: هنفضل أبطالها لحد ما نبطلها

الإعلامية :ريهام
الإعلامية :ريهام سعيد

حصد برنامج "صبايا الشمس" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، 75 مليون مشاهدة في أول شهر من عرضه على قناة الشمس.

 

وعبرت سعيد، عن سعادتها بنجاح البرنامج، وكتبت عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام: "وما توفيقي إلا بالله . ربنا كبير. واحد من جمهوري بعت لي الشعار ده هانفضل أبطالها لحد ما نبطلها".
 

أولى حلقات ريهام سعيد :

وقدمت الإعلامية ريهام سعيد أولا حلقات موسم برنامجها الجديد بمحتوى أكثر تنوعا من خلال برنامج «صبايا الشمس»،  ويعد امتدادا لبرامجها الاجتماعية الأكثر تفاعلا وخاصة فى مجال العمل التطوعى والإنسانى والعلاج المجانى للآلاف من الحالات المرضية .

وخلال الحلقة الأولى أعربت الإعلامية ريهام سعيد عن سعادتها الشديدة لعودة برنامجها مرة أخرى، حيث إنها تقدم البرامج التلفزيونية لأكثر من 23 عاما، مشيرة إلى أن عودتها هذه المرة بمحض إرادتها الكاملة، حيث يعود البرنامج بعد توقيف جاء بإرادتها وليس بسبب مشاكل أو أزمات، إذ تراجعت عن اعتزالها الإعلامى للعودة ببرنامج «صبايا الشمس».

مواعيد صبايا الشمس :

«صبايا الشمس» تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على فضائية الشمس وتم الاستقرار على المواعيد الجديدة لعرض حلقات البرنامج لتصبح في التاسعة مساء أيام السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع.

ريهام سعيد برنامج صبايا الشمس صبايا الشمس الاعلامية ريهام سعيد

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