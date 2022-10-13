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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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القومي للبحوث: تناول ثمرة الفاكهة كاملة أكثر فائدة من تحويلها لعصائر|فيديو

أضرار العصائر
أضرار العصائر

أكدت الدكتورة ضحى عبده رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن تناول الثمرة كاملة، أكثر فائدة من تحويلها لعصائر، مضيفاً أن عصر الفاكهة يقلل من فائدتها ، و يكسر جزء من المواد الفعالة التي تحتوي عليها، و يفقد جزء من الألياف.

أضرار المياه الغازية


وأضافت ضحى عبده خلال مداخلة هاتفية على فضائية"DMC"، قائلة:"مش عيب أننا ناخد لانش بوكس في الشغل، لأن كلنا بنقعد في الشغل فترة طويلة، بدل ما ناخد سناكس مضرة بالصحة، تبقى السناكس بتعاتي خضراوات و فواكة طازجة"

وأوضحت رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن السوائل في غاية الأهمية لصحة الجسم، و يمكن الحصول على السوائل من المياه، و المياه المضاف إليها النعناع و الجنزبيل و البرتقال و الليمون" الديتوكس"، مؤكدة أن المياة الغازية مضرة للغاية، و تسبب عدة مشاكل منها: تسوس الأسنان، و هشاشة العظام.
 

 

 

الثمرة كاملة عصائر الفاكهه خضراوات سناكس ضحى عبده

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