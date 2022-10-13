القومي للبحوث: تناول ثمرة الفاكهة كاملة أكثر فائدة من تحويلها لعصائر|فيديو

أكدت الدكتورة ضحى عبده رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن تناول الثمرة كاملة، أكثر فائدة من تحويلها لعصائر، مضيفاً أن عصر الفاكهة يقلل من فائدتها ، و يكسر جزء من المواد الفعالة التي تحتوي عليها، و يفقد جزء من الألياف.

أضرار المياه الغازية



وأضافت ضحى عبده خلال مداخلة هاتفية على فضائية"DMC"، قائلة:"مش عيب أننا ناخد لانش بوكس في الشغل، لأن كلنا بنقعد في الشغل فترة طويلة، بدل ما ناخد سناكس مضرة بالصحة، تبقى السناكس بتعاتي خضراوات و فواكة طازجة"

وأوضحت رئيس قسم التغذية بالمركز القومي للبحوث، أن السوائل في غاية الأهمية لصحة الجسم، و يمكن الحصول على السوائل من المياه، و المياه المضاف إليها النعناع و الجنزبيل و البرتقال و الليمون" الديتوكس"، مؤكدة أن المياة الغازية مضرة للغاية، و تسبب عدة مشاكل منها: تسوس الأسنان، و هشاشة العظام.

