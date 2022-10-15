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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نبات طبي وعطري.. "السموة" تداوي الجروح وتخفف شيب الشعر

عشبة السموة لعلاج
عشبة السموة لعلاج الحروفق

السموة هى احدي النباتات الطببة والعطرية،   تنمو في صحراء مصر، وتكون في شبه جزيرة سيناء ، والصحراء الغربية والشرقية، كما أنها تتواجد في دولة فلسطين  حيث أنها تحتاج إلى أرض رطبة..  وعشبة السموة تحتاج إلى وقت طويل لكي تنمو وهذا يستغرق بضعة أعوام.

و تدخل عشبة السموة في علاج عدة حالات مرضية مثل:

 السكر، وانخفاض نسبته من الدم، وهذا عن طريق غلي القليل من عشبة السموة، ووضعها على الشاي، أو المشروبات الساخنة. ،وعشبة السموة وهو بديل الأنسولين لأنه علاج لمرض السكر ، وهو من أهم واشهر الأعشاب بجنوب سيناء

مطهر للجروح

 

وقد  كان يستخدمه البدو قديما في سيناء،  اثناء إقامتهم في الصحراء ، كمطهر للجروح، والحروق، عن طريق وضع القليل من غلي عشبة السموة، على الجرح.

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في الطب البديل،  ام الدراسات والبحوث  أثبتت ، أن عشبة السموه تقوم بالعديد من الفوائد ، وأنه يصفه العديد من الأطباء لمرضى ارتفاع الضغط، والسكري ، وكذلك لمرضي قرحة الفراش، وقرح المعدة، ولكنه لا يستخدم  كشراب عبر الفم.


 حيث تدخل عشبة السموة في علاج  عدة أمراض  مثل: السكر حيث  تعمل على حرق نسبة كبيرة من السعرات الحرارية المتواجدة في الجسم، عند تناوله يفقد الشهية، وهذا قبل تناول الوجبات الأساسية بساعة، وهذا يتطلب استشارة الطبيب المعالج لان لها تأثير علي الكبد بعد فترة من الاستخدام. 

 وتعمل السموة كذلك علي انخفاض نسبته من الدم، وهذا عن طريق غلي القليل من عشبة السموة، ووضعها على الشاي، أو المشروبات الساخنة.
وكان اهل  البادية في شبه جزيرة سيناء  يستخدمون عشبة السموة  ، كمطهر للجروح، والحروق، وهذا عن طريق وضع القليل من غلي عشبة السموة، على مكان الجرح.


و تدخل السموه في علاج تلوث المعدة، كمطهر عام لجدار المعدة، والأمعاء  كما  تعالج التوتر والقلق، لدى كبار السن، والصغار، عن طريق ضخ نسبة من الأدرينالين والكورتيزون الذي يعطي تقوية للجسم بالكامل، .

 

أشهر الأعشاب

 

تستخدم السموة لعلاج مرض السكر حيث  يتم غليها في الماء ويشرب مثل مشروب الشاي قبل الوجبة بنص ساعة ، يعمل على تخزين السكر الزائد في الجسم في الكبد وهو نفس عمل الأنسولين .

 علاج الحروق و الأورام تؤخذ الأوراق خضراء وتغلي بالسمن البلدي ثم تترك لتقل درجة الحرارة ثم يدهن مكان الألم

وفقدان الشهية بنفس طريقة علاج السكر يشرب مثل مشروب الشاي  ، وتستخدم كذلك  فى علاج البول السكرى ، حيث قامت مجموعة من الخبراء بعمل أبحاث و تحاليل على السموة في خطوة لاستخلاص الماده الفعالة حتى تكون علاج بديل للسكر.

 

تساقط الشعر 


وتستخدم عشبة السموة في علاج كثير من حالات تساقط الشعر، حيث أنها يعمل على تقويته من الجذور، ويساعد على لمعانه.. حيث يتم  غلي عشبة السموة، ووضع الماء التي نتجت عن الغلي على الشعر لمدة 4 ساعات، فهذا يعطي الشعر صحة كبيرة، وعدم تساقط.

كما  تستخدم عشبة السموة، مع الزبادي، لإعادة صبغ الشعر الأبيض الموجود في الرأس (شعر الشيب)، فهي عامل أساسي لرجوع الشعر لأصله، وتقويته من البذور.

 

وخلط السموة بالحلبة تعمل على تقوية شبكية العين، وعدم التهابات الاوعية الدموية، وهذا يتراجع لنسبة البيوفلافونوئيدات التي تنتج من خلط الحلبة على عشبة السموة.

وتستخدم أوراق التوت مع عشبة السموة، في تعويض الجسم بالطاقة التي يحتاجها، عند بذل أي مجهود، ويحسن من وظائف الكبد، والكلى.

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السموة علاج الجروح السكر الشعر

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