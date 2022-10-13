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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تصنيع الألبان المتخمرة العلاجية.. برنامج تدريبي بتكنولوجيا الأغذية

صدى البلد

‏ نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبا في محطة بحوث برق العز بمحافظة الدقهلية 
‏لعدد من الباحثين والهيئة البحثية المعاونة و الكادر العام بالمحطة تحت رعاية د شاكر عرفات مدير المعهد و إشراف د عاطف عشيبة وكيل المعهد للإرشاد والتدريب والدكتور  محمود عوض مدير المحطة  .


أكد عرفات أن المنتجات اللبنية المختمرة  من أكثر منتجات الألبان إستهلاكاً لما لها من أهمية غذائية وصحية بالغة لذا نالت اهتمام الباحثين لتطوير هذه الصناعة التي تسهم في زيادة الدخل القومي، وكذلك البحث في تأثيراتها الصحية والعلاجية. البرنامج التدريبى الى القاء الضوء على القيمة الغذائية والصحية للالبان المتخمرة وكيفية تصنيعها والجهود البحثية المبذولة  لتطويرها وانتاج منتجات جديدة منها تلائم متطلبات المستهلك


من جانبه أكد عشيبة أن البرنامج التدريبى يهدف الى رفع كفاءة الهيئة البحثية المعاونة والعاملين بالمحطة البحثية و تحسين أدائهم فى تصنيع منتجات الألبان المتخمرة و زيادة الوعى لديهم بأهمية الألبان بصفة عامة و منتجات الألبان المتخمرة بصفة خاصة حيث يضم البرنامج التدريبى عدد من المحاور الهامة منها


• القيمة الغذائية والعلاجية للالبان المختمرة 

 
• اسرار حليب الابل بين الهدي النبوي والعلم الحديث 


• دور التخمر فى تصنيع الجبن 
• تصنيع الالبان المختمرة 


• البروبيوتك كغذاء وظيفى لعلاج اختلال الميكروبيوم

تصنيع الألبان تصنيع الألبان المتخمرة العلاجية تكنولوجيا الأغذية تكنولوجيا البرنامج التدريبي برنامج تدريب منتجات الألبان

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