مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

لقى عامل مصرعه وأصيب 4 آخرين منذ قليل إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين بأحد الطرق الفرعية بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما نقل المصابين إلي مستشفي بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالطريق الفرعي بقرية الميمون دائرة مركز الواسطى، أسفر عن مصرع عامل وإصابة 4 آخرين، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إلي موقع الحادث وتم إخلاء جثة المتوفي ونقلها إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، ونقل المصابين إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى.



وعند الإنتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع؛ "أحمد.ص.أ" 36 عامًا يقيم قرية قمن العروس بمركز الواسطى، ونقلت جثته إلي مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.

فيما تبين إصابة كلا من؛ "أحمد.ر. م" 25 عامًا، عامل، مقيم قرية أشمنت بمركز ناصر، مصابًا بإشتباه ما بعد الارتجاج، وسحجات وكدمات بالجسم، "حمدى.ص.أ" 35 عامًا، عامل، مقيم قرية الميمون، مصابًا بإشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم، "عبد النبي.ص.ر" 45 عامًا، عامل، مقيم قرية الميمون، مصابًا بإشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات بالجسم، "مصطفى.م.ص" 32 عامًا، عامل، يقيم قريةاشمنت، مصابًا بكدمه بالصدر وجرح قطعى بالفم، نقلوا بسيارات الإسعاف إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.