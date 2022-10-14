سيد معوض: كولر مدرب جيد .. وأتوقع تغيير مركز سافيو مع الفريق

يرى سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي الأهلي، هو مدرب جيد للغاية.



وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، كولر مدرب جيد ويبدو أنه بالفعل أجاد السيطرة على الفريق في الفترة الأخيرة، الأفضل أن يشارك سافيو كجناح أيسر وأفشة صانع ألعاب.

وأضاف معوض، يعيب أحمد عبد القادر المبالغة في إظهار مهاراته، ولابد أن يستمر على الأداء الجيد، وليس تذبذب في المستوى.

وأتم نجم الأهلي الأسبق، الزمالك لا يحتاج لخطة من أجل تحقيق الفوز على فلامبو لأنه فريق متواضع فنيًا، لابد أن يشارك زكريا الوردي في الفترة الحالية مع الزمالك ليكسب الثقة والانسجام مع الفريق.

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